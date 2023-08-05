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МИД назвал терактом атаку Киева на танкер Sig и предупредил о наказании

МИД России назвал терактом атаку Украины на танкер Sig вблизи Керченского пролива
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Военная операция на Украине
Танкер был атакован вечером 4 августа морским дроном, он получил пробоину в машинном отделении. Украина косвенно признала ответственность за случившееся, в МИД России заявили, что авторы и исполнители теракта будут наказаны
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Украинская атака на российский танкер Sig на рейде Керченского пролива с использованием безэкипажного морского дрона является террористическим актом, заявил МИД России.

«Решительно осуждаем террористическую атаку гражданского судна, которая грозила не только гибелью его экипажу, но и несла угрозу масштабной экологической катастрофы», — говорится в сообщении ведомства. Оно также предупредило, что «авторы и исполнители» атаки «неминуемо понесут наказание».

Об атаке на танкер Sig в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийска сообщили в ночь на 5 августа. У танкера было повреждено машинное отделение, экипаж из 11 человек не пострадал, разлива топлива не произошло. Позднее Росморречфлот уточнил, что танкер атаковал морской дрон в 23:20 4 августа. Судно осталось на плаву, но в машинное отделение попала вода.

По данным агентства на 17:00 5 августа, к танкеру прибыло судно «Водолаз Кузьминых» для проведения обследования подводной части Sig, на 6 августа запланированы работы по устранению повреждений. Машинное отделение задраено, вода внутрь не поступает, отметили в Росморречфлоте.

17 июля прекратилось действие зерновой сделки. После этого и Россия, и Украина заявили, что будут рассматривать все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении портов друг друга, как потенциальных перевозчиков военных грузов.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк после случившегося с танкером заявил, что любые инциденты с российскими кораблями или Крымским мостом, с точки зрения Киева, являются «полностью законными». Он назвал такие атаки «спецоперациями» и сказал, что они проводятся в «территориальных водах Украины». По его словам, для того чтобы они прекратились, российские суда должны покинуть эти воды.

Источник украинского отделения Би-би-си в СБУ рассказал, что атаку на Sig провели сама служба и Военно-морские силы Украины, беспилотник нес 450 кг тротила.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Керченский пролив МИД атака танкер
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