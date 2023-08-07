Зеленский исключил приход Украины на территорию России
Президент Украины Владимир Зеленский исключил, что украинские силы могут прийти на российскую территорию.
«Украина не собирается продолжать войну на территории Российской Федерации, это никогда не было нашей целью», — сказал он в интервью аргентинской газете La Nación.
Зеленский заявил, что цель Киева — взять под контроль свои территории.
Украина не признает референдумы в Крыму в 2014-м, а также в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в 2022-м. Все вышеперечисленные регионы вошли в состав России. Часть четырех последних из них остается под контролем украинских сил, включая города Херсон и Запорожье. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале августа говорил, что российская сторона хочет контролировать все территории регионов, которые записаны в Конституцию России.
Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Москва «не развязывала войну с Украиной, а пытается ее закончить». Российская сторона прилагала все усилия для того, чтобы не допустить начала войны после смены власти на Украине в 2014 году, подчеркивали в Кремле. Там также отмечали, что Россия начинала военную операцию против «киевского режима», а сейчас она идет уже как «фактически война между Москвой и коллективным Западом».
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объяснял неготовность НАТО принять Украину нежеланием войны с Россией. Москва неоднократно настаивала на отказе блока от продвижения на восток за счет соседней с ней страны.