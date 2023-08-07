Киев никогда не хотел никакого конфликта, подчеркнул украинский лидер. Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Москва «не развязывала войну с Украиной, а пытается ее закончить»

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Президент Украины Владимир Зеленский исключил, что украинские силы могут прийти на российскую территорию.

«Украина не собирается продолжать войну на территории Российской Федерации, это никогда не было нашей целью», — сказал он в интервью аргентинской газете La Nación.

Зеленский заявил, что цель Киева — взять под контроль свои территории.

Украина не признает референдумы в Крыму в 2014-м, а также в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в 2022-м. Все вышеперечисленные регионы вошли в состав России. Часть четырех последних из них остается под контролем украинских сил, включая города Херсон и Запорожье. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале августа говорил, что российская сторона хочет контролировать все территории регионов, которые записаны в Конституцию России.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Москва «не развязывала войну с Украиной, а пытается ее закончить». Российская сторона прилагала все усилия для того, чтобы не допустить начала войны после смены власти на Украине в 2014 году, подчеркивали в Кремле. Там также отмечали, что Россия начинала военную операцию против «киевского режима», а сейчас она идет уже как «фактически война между Москвой и коллективным Западом».

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объяснял неготовность НАТО принять Украину нежеланием войны с Россией. Москва неоднократно настаивала на отказе блока от продвижения на восток за счет соседней с ней страны.