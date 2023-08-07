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Военная операция на Украине ,  
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Украина сообщила о возвращении из плена 22 военных

Глава офиса президента Украины Ермак сообщил о возвращении из плена 22 военных
Сюжет
Военная операция на Украине
На Украине вернулись два офицера, сержанты и рядовые — всего 22 бойца ВСУ. Их направили на реабилитацию, у некоторых есть ранения. Российская сторона об обмене пока не сообщала
Фото: Andriy Yermak / Telegram / Reuters
Фото: Andriy Yermak / Telegram / Reuters

Киев вернул себе 22 пленных украинских военнослужащих — рядовых, сержантов и двух офицеров, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Все освобожденные пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке медиков», — написал он.

Старшему из них — 54 года, младшему — 23. Среди вернувшихся на Украину есть и раненые.

Российские власти об обмене пленными пока не сообщали. РБК обратился за комментарием к Шамсаилу Саралиеву, депутату Госдумы и представителю парламентской координационной группы по вопросам военной операции на Украине.

В прошлый раз об обмене пленными стороны заявили 14 июля. Киев сообщил о возвращении тел 62 погибших военнослужащих, Москва — 160 тел. До этого обмен пленными происходил 11 июня. Тогда обе стороны вернули почти 200 человек: российская сторона — 94 военных, украинская — 95, а также 6 июля — тогда были обменяны 45 военных ВСУ на 45 военнослужащих ВС России.

Президент Владимир Путин в конце июля коснулся темы обмена пленными, комментируя возвращение Украине бойцов «Азова» (признан в России террористической организацией и запрещен). В частности, осенью прошлого года в результате одного из раундов обмена пленными Москва получила украинского политика Виктора Медведчука и 55 военных, а Киев — 215 человек, среди которых были пятеро командиров «Азова» (Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламарь, Олег Хоменко, Денис Шлега). «Обмены, в том числе и с «азовцами», — меняли их, скажем, на наших летчиков, когда это в наших интересах. Когда это в наших интересах, все можно делать, если это нам выгодно», — сказал Путин.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Ольга Ваганова
Украина обмен пленными Андрей Ермак
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