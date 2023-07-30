Путин назвал выгодным для России обмен бойцов «Азова» на летчиков

Если обмен военнопленными с Украиной, в том числе с участием «азовцев», отвечает интересам России, то «все можно делать» заявил Владимир Путин

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Владимир Путин, говоря о том, стоит ли обменивать бойцов «Азова» (признан в России террористической организацией и запрещен) на российских военнопленных, заявил, что это можно делать, если обмен отвечает интересам Москвы.

«Обмены, в том числе и с «азовцами», — меняли их, скажем, на наших летчиков, когда это в наших интересах. Когда это в наших интересах, все можно делать, если это нам выгодно», — сказал он.

Россия и Украина несколько раз сообщали об обменах военнопленными, в том числе с участием «азовцев». Об одним из них российское Минобороны рассказывало 6 мая. Тогда в Россию вернулись три летчика ВКС, а на Украину — 45 пленных военных с металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Осенью 2022 года в результате одного из раундов обмена пленными Киев получил 215 человек, в том числе пятерых командиров «Азова» (Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламарь, Олег Хоменко, Денис Шлега), а Россия — 55 военных, а также украинского политика Виктора Медведчука. «Азовцы» затем были переданы Турции, они должны были находиться в республике до завершения военных действий «под личные гарантии турецкого президента». Однако 8 июля президент Украины Владимир Зеленский после визита в Турцию заявил, что они вернулись домой.

Путин на пресс-конференции заявил, что у Москвы действительно были договоренности с Анкарой о нахождении «азовцев» на турецкой территории до окончания военного конфликта. «Договоренности были, других комментариев не будет», — сказал он. Президент отрицательно ответил на вопрос, повлияло ли их возвращение на Украину на решение России выйти из зерновой сделки: «Здесь ничего такого, чего бы мы вслух не говорили. Ни с чем [выход] не связан, кроме того, о чем мы публично говорили, никаких закулисных вещей здесь нет».

В Кремле говорили, что Москву не поставили в известность о возвращении командиров «Азова» на родину, а Анкара и Киев нарушили договоренности. Представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик говорил, что страна объяснила Москве свои действия. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен лично обсудить эту тему с Путиным.