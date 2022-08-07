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Подоляк попросил у Запада оружие «для защиты Киева»

Советник Зеленского предложил Германии продлить срок действия трех своих АЭС, которые предполагалось отключить к концу года
Фото: Wolfgang Kumm / dpa / Global Look Press
Фото: Wolfgang Kumm / dpa / Global Look Press

Украина нуждается в дальнобойной артиллерии, системах залпового огня, а также современных системах ПВО. Об этом в интервью немецкой газете Tagesspiegel заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он призвал немецкие власти передать Украине «больше оружия», в частности напомнив про анонсированные Германией поставки систем ПВО IRIS-T. «Нам их нужно больше, чтобы защитить по крайней мере Киев, Харьков, Днепр, Николаев и Одессу», — подчеркнул Подоляк. Он добавил, что Украина надеется на активное участие в этом вопросе канцлера Германии Олафа Шольца.

Касаясь энергетической тематики, Подоляк предложил Германии продлить срок действия трех своих АЭС, которые предполагалось отключить к концу года. «Предстоящая зима будет иметь ключевое значение», — отметил он, имея в виду сокращение поставок газа в Европу.

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Олаф Шольц

До 24 февраля Германия отказывалась поставлять оружие на Украину, однако после начала спецоперации Берлин изменил свою позицию. В конце марта агентство DPA сообщало, что Германия направила Киеву 1500 переносных зенитных ракетных комплексов «Стрела», 100 пулеметов MG3, а также несколько миллионов патронов для стрелкового оружия. Позже немецкие власти одобрили поставку Украине тяжелой техники и уже передали Киеву несколько реактивных систем залпового огня Mars II.

Шольц ранее заявлял, что Россия сама вынудила Германию поставлять оружие на Украину. Он подчеркнул, что «[президент России Владимир] Путин не оставляет другого выбора». Если бы немецкие власти приняли нарушение Москвой принципа нерушимости границ в Европе «для [ее] реваншистского проекта создания Российской империи», то это бы укрепило Россию, считает он.

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К середине апреля Германия исчерпала свои запасы по поставкам вооружения, в связи с чем немецкие власти обратились к производителям вооружения с запросом, насколько быстро они смогут произвести новое оружие для Киева. 2 августа Шольц уточнил, что речь не идет о сокращении Германией военной поддержки Украины, однако Берлин поставил Киеву «все, что было»: зенитные и противотанковые комплексы, мины и «тонны боеприпасов».

В Москве поставки оружия Украине осуждают, называя эти действия «накачкой». Глава российского МИДа Сергей Лавров утверждал, что такими действиями западные страны ведут «прокси-войну» с Москвой и это не способствует урегулированию украинского конфликта. Российское Минобороны неоднократно отчитывалось об уничтожении вооружения иностранного производства на Украине.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Михаил Подоляк поставки вооружений поставки оружия Военная операция на Украине АЭС
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