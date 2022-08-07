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Reuters узнало детали скорой поставки оружия США на Украину на $1 млрд

Reuters: США поставят Украине снаряды для HIMARS и ЗРК NASAMS в рамках помощи на $1 млрд
США передадут Украине боеприпасы для HIMARS и NASAMS, а также поставят 50 бронетранспортеров M113, используемых, в частности, для эвакуации раненных, пишет Reuters. Пакет оценивается в $1 млрд, его состав может измениться
Фото: Cpl. Colton Garrett / Zuma / ТАСС
Фото: Cpl. Colton Garrett / Zuma / ТАСС

Следующий пакет поддержки со стороны США в адрес Украины в области безопасности станет одним из крупнейших к этому дню, объем запланированных к передаче вооружений и техники оценивается в $1 млрд, пишет Reuters со ссылкой на три информированных источника.

Планируется, что Украина получит боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, зенитный ракетного комплекса «земля-воздух» NASAMS и 50 гусеничных бронетранспортеров M113, пишет агентство. Пока остается неясным, предназначены боеприпасы для уже поставленных Киеву NASAMS в адрес Киева, либо снаряды будут предварительно размещены на Украине до поставок пусковых установок, отмечает Reuters.

Президент США Джо Байден пока не подписал документ о выделении этого пакета помощи, его состав может измениться, отметили источники Reuters. Планируемый набор вооружений и техники Украина получит в рамках полномочий Байдена передавать запасы Пентагона без одобрения конгресса в качестве ответа на чрезвычайную ситуацию.

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Системы NASAMS производятся американской Raytheon Technologies и норвежской Kongsberg, две пусковых установки американские власти пообещали поставить Киеву в начале апреля. NASAMS может поражать цели на расстоянии более 100 миль (160 км), отмечал CNN. Reuters пишет, что США уже передали Украине 200 бронетранспортеров M113 и 16 установок HIMARS.

США уже одобрили передачу Украине 17-ти пакетов военной поддержки, о выделении последнего к этому дню Байден подписал указ в начале августа. Его объем составил $550, в него включили снаряды для HIMARS (их количество не называлось) и 75 тыс. снарядов для 155-миллиметровой артиллерии.

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