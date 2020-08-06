Лукашенко заявил о «подкинутом» ему коронавирусе

Александр Лукашенко на военном параде, 9 мая 2020 года (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что его специально заразили коронавирусной инфекцией.

«Мы склоняемся к тому, что мне его подкинули и я начинаю искать тот момент, где это произошло», — рассказал он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По его словам, когда он заболел, у него не было времени на панику из-за запланированных встреч, Парада Победы и Дня независимости Белоруссии. Тем не менее, он чувствовал «что-то не то», и после того, как заболела его семья, он поехал на КТ, где врач сообщила ему о перенесенном на ногах заболевании.

Материал дополняется