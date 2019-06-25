Генпрокурор Киргизии одобрил снятие неприкосновенности с Атамбаева

Генпрокуратура Киргизии вынесла заключение по обвинениям парламента против бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева для снятия с него неприкосновенности. Об этом сообщает местное агентство K-News со ссылкой на главу надзорного ведомства Откурбека Джамшитова.
На заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, госустройству и регламенту генпрокурор зачитал заключения. Всего ведомство рассмотрело шесть выдвинутых против Атамбаева обвинений:
- незаконное завладение участком;
- незаконное освобождение криминального авторитета;
- незаконное обогащение;
- коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека;
- возможная причастность к незаконным поставкам угля на ТЭЦ Бишкека;
- гонения на депутатов, судей, общественных деятелей и СМИ.
По всем, кроме последнего, Генпрокуратура выявила признаки особо тяжких преступлений, а по последнему пункту не нашла оснований, поскольку не смогла установить причастность к этому самого Атамбаева.
Вопрос о лишении бывшего президента неприкосновенности Верховный Совет Киргизии рассмотрит 25 июня.