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Discovery $37 (+22,19%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+41,06%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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Отравление Скрипалей ,  
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Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Доказательств, которые бы говорили о причастности президента к нападению на экс-полковника ГРУ и его дочь, у британской полиции нет
Фото: Henry Nicholls / Reuters

Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает газета, по оценкам спецслужб Великобритании, Путин, «вероятно», одобрил нападение на Скрипалей в марте прошлого года. Однако глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу заявил, что для предъявления обвинений «необходимо было бы доказать, что он (Путин. — РБК) был напрямую с этим связан». «У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть обвинение», — отметил он.

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«Мы, сотрудники полиции, должны исходить из доказательств. Было выдвинуто много предположений о том, кто несет ответственность, кто отдавал приказы, и все это основано на знаниях экспертов о России. Я должен опираться на доказательства», — добавил он.

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При этом представитель Скотланд-Ярда напомнил об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых британская сторона считает исполнителями покушения на Скрипалей. Он заявил, что Лондон добивается экстрадиции россиян, чтобы предъявить им официальные обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, добавил Басу.

Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания в Солсбери 4 марта 2018 года. По версии властей Великобритании, экс-полковника ГРУ и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон утверждает, что к инциденту может быть причастна Москва, Россия отвергает обвинения.

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Предполагаемых отравителей Скрипалей — Петрова и Боширова — британские власти считают сотрудниками российских спецслужб. Те, в свою очередь, в сентябре прошлого года заявили, что являются «предпринимателями средней руки» и к разведке отношения не имеют. СМИ также сообщали о третьем вероятном участнике отравления Скрипалей. Как отмечалось в расследовании Bellingcat, речь идет о высокопоставленном сотруднике ГРУ Денисе Сергееве.

Петров и Боширов находятся под санкциями США, Вашингтон внес их в свой санкционный список в конце декабря 2018 года. В январе введение ограничительных мер против них согласовали также страны ЕС.

Кроме того, по закону о контроле за химическим оружием из-за дела Скрипалей США ввели санкции против России. Первый раунд касался запрета на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. Второй, который вступит в силу в этом августе, частично затронул российский суверенный долг.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Сергей Скрипаль, Скотланд-Ярд
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