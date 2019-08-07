Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей

Доказательств, которые бы говорили о причастности президента к нападению на экс-полковника ГРУ и его дочь, у британской полиции нет

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Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает газета, по оценкам спецслужб Великобритании, Путин, «вероятно», одобрил нападение на Скрипалей в марте прошлого года. Однако глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу заявил, что для предъявления обвинений «необходимо было бы доказать, что он (Путин. — РБК) был напрямую с этим связан». «У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть обвинение», — отметил он.

«Мы, сотрудники полиции, должны исходить из доказательств. Было выдвинуто много предположений о том, кто несет ответственность, кто отдавал приказы, и все это основано на знаниях экспертов о России. Я должен опираться на доказательства», — добавил он.