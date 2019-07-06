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Отравление Скрипалей ,  
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СМИ узнали о визитах «третьего отравителя» Скрипалей в Швейцарию
Денис Сергеев, которого расследователи Bellingcat и The Insider ранее назвали третьим «отравителем Скрипалей», в 2017 году несколько раз был в Швейцарии, где встречался с Александром Петровым и Русланом Бошировым, утверждают они
Фото: Hannah McKay / Reuters

Денис Сергеев в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии. Об этом говорится в новом расследовании издания The Insider и международной группы журналистов- расследователей Bеllingcat, которое они провели в кооперации со коллективом расследователей из швейцарской медиагруппы «Tamedia».

Дениса Сергеева расследователи ранее назвали генерал-майором ГРУ и третьим вероятным участником отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. По данным The Insider и Bеllingcat, он работал в Европе под оперативным псевдонимом Сергей Федотов.

Первая поездка Сергеева, которую журналисты отследили по биллингу его телефона, состоялась в ноябре 2016 года и продлилась неделю. Что он делал в Цюрихе и пересекался ли там «с коллегами», расследователям выяснить не удалось.

Вторая «наиболее интересная» поездка Сергеева в Швейцарию состоялась осенью 2017 года — с 29 сентября по 9 октября.

Из Женевы, где он остановился в отеле, Сергеев несколько раз приезжал в Лозанну — 2, 4 и 6 октября. Во время первого визита он посетил район города, где было «множество государственных лабораторий», а во время второго был рядом со штаб-квартирами международных спортивных организаций, Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного спортивного арбитража. Данные биллинга указывают на то, что он в этот день заходил в здание штаб-квартиры WADA, пишут расследователи. Во время третьей поездки из Женевы в Лозанну он посетил лекцию бывшего американского посла в Швейцарии Сьюзан Левин, которая оставила этот пост несколькими месяцами ранее.

Встреча «отравителей»

Во время третьей и четвертой поездки в Швейцарию Сергеев, как утверждают расследователи, встречался с Александром Петровым с Русланом Бошировым — другими предполагаемыми организаторами отравления Скрипалей.

Встреча «отравителей», как утверждают авторы материала, состоялась в ноябре 2017 года, причем Петров и Боширов прибыли в Женеву на поезде из Парижа. «Наиболее вероятно, что операция, которую три ГРУшника проводили в Женеве, произошла где-то в период между 1 и 4 ноября 2017 года. Что именно было объектом их внимания — неясно, известно лишь, что 2 ноября с 11:30 до 15:00 Сергеев, судя по биллингу, находился в районе лыжного курорта Шамони», — говорится в расследовании.

Петров и Боширов покинули Швейцарию 4 ноября, а Сергеев спустя четыре дня, 8 ноября 2017 года — на день раньше, чем у него был забронирован билет. В день вылета из Женевы, перед тем как отправиться в аэропорт, Сергеев побывал в российском консульстве, «либо в непосредственной близости от него», указывают расследователи.

Петров, Боширов и Сергеев также побывали в Швейцарии в декабре 2017 года, указывают расследователи. В материале не говорится напрямую, что они встречались в этот раз, указано лишь, что первым в Женеву прибыл Петров, спустя несколько дней Боширов, а в день приезда Сергеева, который прибыл 23 декабря, Петров уехал.

В этот приезд Сергеев перемещался между центром города и городками Колоньи и Олонж-Бельрив, «где расположены особняки многих богатых людей, в том числе и россиян». Вернулся в Россию Сергеев уже после Нового года, 2 января — через Париж.

В том же январе Сергеев еще раз побывал в Швейцарии, в пятый раз. В эту поездку он дважды провел несколько часов на курорте Ле Же.

Лондон считает Петрова и Боширова сотрудниками российских спецслужб и подозревает их в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В подтверждение своих слов, Лондон обнародовал фотографии и видеозаписи с камер наружного наблюдения, доказывающие, что оба мужчины в день отравления Скрипалей были в Солсбери. Британские власти полагают, что для отравления они использовали боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок». Россия свою причастность к отравлению Скрипалей категорически отрицает.

В сентябре 2018 года двое мужчин, представившиеся как Петров и Боширов, дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян. Они заявили, что действительно были в Солсбери, где проживал Скрипаль. Однако, по их утверждению, приехали они туда как туристы с целью посмотреть на расположенный там «знаменитый собор». 

Авторы: Наталья Демченко, Мария Бондаренко
Теги: Швейцария, журналисты-расследователи, Сергей Скрипаль
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