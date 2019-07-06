СМИ узнали о визитах «третьего отравителя» Скрипалей в Швейцарию

Денис Сергеев, которого расследователи Bellingcat и The Insider ранее назвали третьим «отравителем Скрипалей», в 2017 году несколько раз был в Швейцарии, где встречался с Александром Петровым и Русланом Бошировым, утверждают они

Фото: Hannah McKay / Reuters

Денис Сергеев в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии. Об этом говорится в новом расследовании издания The Insider и международной группы журналистов- расследователей Bеllingcat, которое они провели в кооперации со коллективом расследователей из швейцарской медиагруппы «Tamedia».

Дениса Сергеева расследователи ранее назвали генерал-майором ГРУ и третьим вероятным участником отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. По данным The Insider и Bеllingcat, он работал в Европе под оперативным псевдонимом Сергей Федотов.

Первая поездка Сергеева, которую журналисты отследили по биллингу его телефона, состоялась в ноябре 2016 года и продлилась неделю. Что он делал в Цюрихе и пересекался ли там «с коллегами», расследователям выяснить не удалось.

Вторая «наиболее интересная» поездка Сергеева в Швейцарию состоялась осенью 2017 года — с 29 сентября по 9 октября.

Из Женевы, где он остановился в отеле, Сергеев несколько раз приезжал в Лозанну — 2, 4 и 6 октября. Во время первого визита он посетил район города, где было «множество государственных лабораторий», а во время второго был рядом со штаб-квартирами международных спортивных организаций, Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного спортивного арбитража. Данные биллинга указывают на то, что он в этот день заходил в здание штаб-квартиры WADA, пишут расследователи. Во время третьей поездки из Женевы в Лозанну он посетил лекцию бывшего американского посла в Швейцарии Сьюзан Левин, которая оставила этот пост несколькими месяцами ранее.