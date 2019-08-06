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В Киеве заявили о возобновлении движения электричек в Донбассе
Электрички между Мариуполем и станцией Южнодонбасская в Донецкой области не ходили с 2014 года. Теперь на пригородном поезде можно доехать от контролируемого украинскими властями Мариуполя почти до Донецка
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Компания «Украинские железные дороги» объявила о возобновлении движения электричек на направлении Мариуполь — Южнодонбасская. Движение было восстановлено 4 августа.

На открытом участке будут курсировать четыре пригородных поезда — №6162, №6105, №6108 и №6181.

Год назад запустили поезда от Мариуполя до станции Волноваха, а от Волновахи до Южнодонбасской движения не было с 2014 года, говорится в сообщении компании. Станция Южнодонбасская находится в 27 км от южной окраины Донецка, который находится на территории ДНР.

По словам директора регионального филиала «Донецкая железная дорога» Сергея Бугаева, слова которого цитируются на сайте компании, железнодорожники осознают «большое социальное значение пригородных перевозок на Донбассе», в том числе на территориях, находящихся вблизи линии разграничения, за которой находится непризнанная Украиной Донецкая народная республика.

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С 2014 года на юго-востоке Украины продолжается конфликт между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, объявившими о своей независимости в феврале того года. С апреля 2014 года Украина проводила на территории ДНР и ЛНР так называемую антитеррористическую операцию (АТО), а в мае 2017 года объявила о смене формата силовой операции в Донбассе — на военную операцию Объединенных сил (ООС), целью которой объявили освобождение украинской территории от «российской оккупации».

Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к военным действиям в Донбассе, подчеркивая, что конфликт носит внутренний характер.

Вопрос урегулирования ситуации на юго-востоке Украины обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих этапы деэскалации конфликта (минские соглашения).

Однако, несмотря на подписание документов и многочисленные попытки заключить перемирие, между сторонами конфликта вдоль линии разграничения продолжаются перестрелки.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Донбасс, пригородные электрички, Мариуполь
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