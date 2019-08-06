В Киеве заявили о возобновлении движения электричек в Донбассе

В Киеве заявили о возобновлении движения электричек в Донбассе

Электрички между Мариуполем и станцией Южнодонбасская в Донецкой области не ходили с 2014 года. Теперь на пригородном поезде можно доехать от контролируемого украинскими властями Мариуполя почти до Донецка

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Компания «Украинские железные дороги» объявила о возобновлении движения электричек на направлении Мариуполь — Южнодонбасская. Движение было восстановлено 4 августа.

На открытом участке будут курсировать четыре пригородных поезда — №6162, №6105, №6108 и №6181.

Год назад запустили поезда от Мариуполя до станции Волноваха, а от Волновахи до Южнодонбасской движения не было с 2014 года, говорится в сообщении компании. Станция Южнодонбасская находится в 27 км от южной окраины Донецка, который находится на территории ДНР.

По словам директора регионального филиала «Донецкая железная дорога» Сергея Бугаева, слова которого цитируются на сайте компании, железнодорожники осознают «большое социальное значение пригородных перевозок на Донбассе», в том числе на территориях, находящихся вблизи линии разграничения, за которой находится непризнанная Украиной Донецкая народная республика.