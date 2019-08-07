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Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Политика ,  
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В ДНР обвинили Украину в развертывании подразделений под Мариуполем

Украина привела части и подразделения на Мариупольском направлении в высшую боевую готовность. Об этом сообщается на сайте Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«Нами получены сведения о выходе на огневые позиции 152-мм и 122-мм артиллерийских установок 406-й артиллерийской бригады ВМС в районах Тернового, Ктрово, Андреевки», — говорится в сообщении со ссылкой на данные разведки.

В Народной милиции добавили, что на передовые позиции выдвинулись подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты. Отмечается, что в Мариуполе по тревоге подняли полк «Азов» и подразделения 56-й мотопехотной бригады, которые направились на север города.

В милиции заявили, что вдоль линии соприкосновения также возросла активность украинских беспилотников, которые ведут разведку.

«Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям против нашей республики», — отмечается в сообщении.

Политика
В ДНР сообщили о пяти нарушениях перемирия за сутки в Донбассе

В Народной милиции не исключили, что в ближайшее время украинские военнослужащие «произведут террористические акты», чтобы создать повод для начала наступления. В связи с этим в ДНР потребовали от международных наблюдательных организаций вмешаться в ситуацию, а также созвать заседание Трехсторонней контактной группы.

Контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 21 июля, однако в этот же день ДНР обвинила Украину в срыве соглашения. 3 августа саморовозглашенная республика обвинила украинских военных в пяти нарушениях режима прекращения огня.

При этом в Минобороны Украины заявляли, что 5 августа ДНР четыре раза нарушила перемирие. В ведомстве отметили, что в результате погибли четверо украинских военнослужащих и один получил ранения.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров России, Франции и Германии как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате» по ситуации в Донбассе. Он добавил. что Киев не прекратит работать над окончанием боевых действий.

Теги: ДНР, Украина
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