В ДНР обвинили Украину в развертывании подразделений под Мариуполем

В ДНР обвинили Украину в развертывании подразделений под Мариуполем

Украина привела части и подразделения на Мариупольском направлении в высшую боевую готовность. Об этом сообщается на сайте Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«Нами получены сведения о выходе на огневые позиции 152-мм и 122-мм артиллерийских установок 406-й артиллерийской бригады ВМС в районах Тернового, Ктрово, Андреевки», — говорится в сообщении со ссылкой на данные разведки.

В Народной милиции добавили, что на передовые позиции выдвинулись подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты. Отмечается, что в Мариуполе по тревоге подняли полк «Азов» и подразделения 56-й мотопехотной бригады, которые направились на север города.

В милиции заявили, что вдоль линии соприкосновения также возросла активность украинских беспилотников, которые ведут разведку.

«Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям против нашей республики», — отмечается в сообщении.