ЦИК получила третью заявку на референдум о пенсионном возрасте

ЦИК рассмотрит заявки на референдум о повышении пенсионного возраста и планирует разрешить его проведение. К инициативам КПРФ и Ильи Свиридова добавилась заявка от двух физических лиц из Подмосковья

Фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС

Третья заявка

В среду, 8 августа, ЦИК на своем заседании рассмотрит вопрос «Об инициативах проведения референдума Российской Федерации». Члены Центризбиркома обсудят заявки инициативной группы, о создании которой на прошлой неделе сообщил справедливоросс, кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов, а также инициативной группы, созданной 1 августа в Подмосковье. Об этом РБК рассказал источник в ЦИК.

Глава Московской областной избирательной комиссии Эльмира Хаймурзина подтвердила РБК, что 25 июля в комиссию региона поступило уведомление о том, что 1 августа состоится собрание «об образовании региональной подгруппы» инициативной группы по проведению референдума. 1 августа в подмосковном Королеве прошло ее собрание, на котором присутствовали 113 участников, сказала Хаймурзина. 6 августа уполномоченные группы передали документы в Мособлизбирком, который, в свою очередь, уведомил об инициативе ЦИК.

Заявку на проведение референдума подали два физических лица, рассказала глава Мособлизбиркома РБК. Их фамилии — Семенова и Широбокова, уточнила она. В среду, по словам Хаймурзиной, представители этой инициативной группы приглашены на заседание ЦИК.

Вопрос, который Семенова и Широбокова планируют вынести на референдум, звучит так: «Поддерживаете ли вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен»?

Этот вопрос немногим отличается от того, который предлагает вынести на референдум инициативная группа, созданная под руководством Свиридова в Москве: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?» Эта инициативная группа была создана 3 августа, Свиридова избрали председателем собрания, а саму заявку на проведение референдума подали Владимир Бадмаев, Светлана Анисимова и Дмитрий Архангельский. Бадмаев ранее говорил РБК, что все они являются беспартийными активистами, а к Свиридову обратились как к «опытному и медийному политику».

Свиридов подтвердил РБК, что получил приглашение ЦИК на рассмотрение его заявки на проведение референдума.

Сценарий — разрешить

ЦИК на своем заседании в среду может разрешить проведение референдума инициативным группам из Москвы и Подмосковья. Базовый сценарий — признать, что оба вопроса соответствуют требованиям закона «О референдуме», об этом говорится в проекте постановления ЦИК, рассказал РБК источник в Центризбиркоме, знакомый с содержанием документа.

Собеседник «Коммерсанта» в Центризбиркоме предположил, что одобрение могут получить все формулировки, во всяком случае предложенные Ильей Свиридовым и КПРФ.

Будет ли в среду рассмотрена также заявка КПРФ, на момент публикации заметки было неясно. Как сообщил РБК член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин, заявку компартии рассмотрят, если облизбирком Иркутской области, куда были поданы документы о создании инициативной группы, успеет обработать их. Если успеет, то ЦИК рассмотрит все три заявки на проведение плебисцита, уточнил Колюшин в беседе с РБК.

«Решения будут завтра, приходите на заседание», — заявила РБК пресс-секретарь главы ЦИК Эллы Памфиловой Юлия Фелонина на просьбу уточнить повестку и проекты решений комиссии.

Вопрос, который коммунисты предлагают вынести на референдум, звучит следующим образом: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?»

Инициативная группа КПРФ по проведению референдума собралась в Москве 7 августа. Это была вторая попытка коммунистов организовать плебисцит. Первую формулировку вопроса, предложенную КПРФ, ЦИК отклонила 27 июля, назвав ее некорректной.

После первоначального отказа коммунисты подали заявки еще в нескольких регионах, рассказал РБК пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко.

По закону «О референдуме» ЦИК в течение десяти дней со дня уведомления от инициативной группы проверяет соответствие вопроса, который предлагается вынести на плебисцит, требованиям законодательства, и принимает решение, согласовывать ли вынесение вопроса на референдум.

Правительство внесло законопроект о пенсионной реформе 16 июня. Он предполагает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию — до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году. К 19 июля законопроект прошел первое чтение в нижней палате парламента. Президент Владимир Путин, комментируя реформу, заявил, что ему, так же как и большинству россиян, не нравится ни один вариант повышения пенсионного возраста, и пообещал выслушать все мнения по этому вопросу, за исключением тех, кто «пиарится» на проблеме.

Если в конечном счете ЦИК одобрит несколько параллельных заявок на референдум, то при таком количестве спойлеров, когда начнется подписная кампания на федеральном уровне, коммунистам будет еще сложнее собрать необходимые по закону 2 млн подписей в поддержку их референдума, отмечает политолог Алексей Макаркин. При этом он не исключил, что инициативные группы КПРФ, подавшие заявки на проведение референдума в других регионах помимо Москвы и Подмосковья, по-прежнему могут столкнуться с трудностями: например, с уже зарегистрированными группами или с отказом в регистрации местным избиркомом по формальным причинам».