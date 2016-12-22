ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,27 62,77 EUR Нал. 74,43 72,80 USD Бирж. 63,49 -0,26 EUR Бирж. 73,60 -0,02 USD ЦБ. 63,54 +0,04 EUR ЦБ. 73,56 +0,15 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 7098,50 +168,60 IMOEX 2312,19 +0,54% RTSI 1147,16 +0,75% Brent 74,31 +0,42% DJIA 25658,98 +0,61% Nasdaq 7888,62 +0,37%
ЦИК получила третью заявку на референдум о пенсионном возрасте
Лента новостей
Переселенцам из стран со «сменой режима» упростят выдачу паспорта России 21:52, Политика Марадона призвал считать его кандидатом на пост тренера сборной Аргентины 21:51, Спорт Президент Эквадора назвал условие выхода Ассанжа из посольства в Лондоне 21:46, Политика В Твери возбудили дело об экстремизме за репосты «ВКонтакте» 21:35, Общество Психически больной мужчина атаковал на машине консульство России на Кипре 21:18, Общество ЦИК получила третью заявку на референдум о пенсионном возрасте 21:18, Политика Машина для Маяковского: как поэт выбрал первый автомобиль 21:08, РБК и Renault Маск допустил вывод Tesla с биржи при $420 за акцию 21:06, Технологии и медиа В Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на бензин 20:55, Экономика Тренер «Спартака» не считает клуб фаворитом в матче Лиги чемпионов 20:50, Спорт Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 20:48, РБК и Сбербанк Юлия Ефимова выиграла вторую золотую медаль на чемпионате Европы 20:47, Спорт В Белоруссии разрешили онлайн-казино 20:46, Общество Власти Западного Голливуда призвали убрать звезду Трампа с «Аллеи славы» 20:28, Общество UC Rusal в июле снизила экспорт по железной дороге на 10% 20:25, Бизнес В Москве столкнулись легковушка и пассажирский автобус 20:13, Общество Россия с партнерами подготовит ответ на импортные пошлины Трампа 19:50, Бизнес Десять стран обвинили Россию во вторжении в Грузию в 2008 году 19:47, Политика Суд арестовал имущество и счета главы Серпуховского района 19:45, Общество ​США заявили о максимальной активности российских подлодок за 25 лет 19:44, Политика Киев объяснил инициативу о прекращении автобусного сообщения с Россией 19:25, Общество «Роснефть» вновь стала самой дорогой компанией России 19:23, Бизнес Суд наложил арест на имущество Петросяна и Степаненко на время развода 19:10, Общество Уэйн Гретцки стал послом клуба КХЛ 19:08, Спорт Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 19:02, Партнерский материал «Победа» обжалует решение Верховного суда о правилах провоза ручной клади 18:57, Общество Офтальмолог рассказал об операции актера фильмов «Такси» после драки 18:46, Общество Цена биткоина поднялась выше $7,1 тыс.: стоит ли покупать криптовалюту 18:45, Крипто
ЦИК получила третью заявку на референдум о пенсионном возрасте
Пенсионная реформа, 21:18
0
ЦИК получила третью заявку на референдум о пенсионном возрасте
ЦИК рассмотрит заявки на референдум о повышении пенсионного возраста и планирует разрешить его проведение. К инициативам КПРФ и Ильи Свиридова добавилась заявка от двух физических лиц из Подмосковья
Фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС

Третья заявка

В среду, 8 августа, ЦИК на своем заседании рассмотрит вопрос «Об инициативах проведения референдума Российской Федерации». Члены Центризбиркома обсудят заявки инициативной группы, о создании которой на прошлой неделе сообщил справедливоросс, кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов, а также инициативной группы, созданной 1 августа в Подмосковье. Об этом РБК рассказал источник в ЦИК.

Глава Московской областной избирательной комиссии Эльмира Хаймурзина подтвердила РБК, что 25 июля в комиссию региона поступило уведомление о том, что 1 августа состоится собрание «об образовании региональной подгруппы» инициативной группы по проведению референдума. 1 августа в подмосковном Королеве прошло ее собрание, на котором присутствовали 113 участников, сказала Хаймурзина. 6 августа уполномоченные группы передали документы в Мособлизбирком, который, в свою очередь, уведомил об инициативе ЦИК.

Заявку на проведение референдума подали два физических лица, рассказала глава Мособлизбиркома РБК. Их фамилии — Семенова и Широбокова, уточнила она. В среду, по словам Хаймурзиной, представители этой инициативной группы приглашены на заседание ЦИК.

Россия на пенсии: как различается положение пенсионеров в стране
Экономика

Вопрос, который Семенова и Широбокова планируют вынести на референдум, звучит так: «Поддерживаете ли вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен»?

Этот вопрос немногим отличается от того, который предлагает вынести на референдум инициативная группа, созданная под руководством Свиридова в Москве: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?» Эта инициативная группа была создана 3 августа, Свиридова избрали председателем собрания, а саму заявку на проведение референдума подали Владимир Бадмаев, Светлана Анисимова и Дмитрий Архангельский. Бадмаев ранее говорил РБК, что все они являются беспартийными активистами, а к Свиридову обратились как к «опытному и медийному политику».

Свиридов подтвердил РБК, что получил приглашение ЦИК на рассмотрение его заявки на проведение референдума.

Сценарий — разрешить

ЦИК на своем заседании в среду может разрешить проведение референдума инициативным группам из Москвы и Подмосковья. Базовый сценарий — признать, что оба вопроса соответствуют требованиям закона «О референдуме», об этом говорится в проекте постановления ЦИК, рассказал РБК источник в Центризбиркоме, знакомый с содержанием документа.

Собеседник «Коммерсанта» в Центризбиркоме предположил, что одобрение могут получить все формулировки, во всяком случае предложенные Ильей Свиридовым и КПРФ.

Будет ли в среду рассмотрена также заявка КПРФ, на момент публикации заметки было неясно. Как сообщил РБК член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин, заявку компартии рассмотрят, если облизбирком Иркутской области, куда были поданы документы о создании инициативной группы, успеет обработать их. Если успеет, то ЦИК рассмотрит все три заявки на проведение плебисцита, уточнил Колюшин в беседе с РБК.

Бизнес-омбудсмен предложил «докупать» стаж для раннего выхода на пенсию
Экономика

«Решения будут завтра, приходите на заседание», — заявила РБК пресс-секретарь главы ЦИК Эллы Памфиловой Юлия Фелонина на просьбу уточнить повестку и проекты решений комиссии.

Шпаргалка для правительства: как в мире реформировали пенсионную систему Еще 4 фото
Фотогалерея

Вопрос, который коммунисты предлагают вынести на референдум, звучит следующим образом: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?»

Инициативная группа КПРФ по проведению референдума собралась в Москве 7 августа. Это была вторая попытка коммунистов организовать плебисцит. Первую формулировку вопроса, предложенную КПРФ, ЦИК отклонила 27 июля, назвав ее некорректной.

ЦИК не поддержала проведение референдума по пенсионному возрасту
Политика

После первоначального отказа коммунисты подали заявки еще в нескольких регионах, рассказал РБК пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко.

По закону «О референдуме» ЦИК в течение десяти дней со дня уведомления от инициативной группы проверяет соответствие вопроса, который предлагается вынести на плебисцит, требованиям законодательства, и принимает решение, согласовывать ли вынесение вопроса на референдум.

Правительство внесло законопроект о пенсионной реформе 16 июня. Он предполагает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию — до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году. К 19 июля законопроект прошел первое чтение в нижней палате парламента. Президент Владимир Путин, комментируя реформу, заявил, что ему, так же как и большинству россиян, не нравится ни один вариант повышения пенсионного возраста, и пообещал выслушать все мнения по этому вопросу, за исключением тех, кто «пиарится» на проблеме.

Как Госдума одобряла повышение пенсионного возраста
Экономика

Если в конечном счете ЦИК одобрит несколько параллельных заявок на референдум, то при таком количестве спойлеров, когда начнется подписная кампания на федеральном уровне, коммунистам будет еще сложнее собрать необходимые по закону 2 млн подписей в поддержку их референдума, отмечает политолог Алексей Макаркин. При этом он не исключил, что инициативные группы КПРФ, подавшие заявки на проведение референдума в других регионах помимо Москвы и Подмосковья, по-прежнему могут столкнуться с трудностями: например, с уже зарегистрированными группами или с отказом в регистрации местным избиркомом по формальным причинам».

Авторы: Наталья Галимова, Елизавета Антонова.
Теги: ЦИК , референдум , пенсионный возраст
Главное
Маск допустил вывод Tesla с биржи при $420 за акцию Технологии и медиа
Материалы по теме
Володин анонсировал «большие» слушания в Госдуме по пенсионной реформе Общество
Орешкин рассказал об ответственности самозанятых за свои пенсии Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter