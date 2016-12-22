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Бизнес-омбудсмен предложил «докупать» стаж для раннего выхода на пенсию
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Бизнес-омбудсмен предложил «докупать» стаж для раннего выхода на пенсию
Пенсионная реформа, 12:25
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Бизнес-омбудсмен предложил «докупать» стаж для раннего выхода на пенсию

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что россияне должны выходить на пенсию по выработке стажа, а не по достижении определенного возраста, рассказал бизнес-омбудсмен в интервью «Интерфаксу».

​«Мы считаем, что пенсионного возраста быть вообще не должно», — сказал Титов.

Он отметил, что если человек хочет выйти на пенсию раньше, то у него должна быть такая возможность. Например, по словам омбудсмена, он может заплатить определенную сумму в Пенсионный фонд как страховку, чтобы начать получать нормальную пенсию.

Титов добавил, что такая практика существует во многих странах.

При этом институт экономики роста имени Петра Столыпина уже подготовил соответствующее предложение по изменению законодательства и отправил его в правительство. Как рассказал омбудсмен, институт предлагает выплачивать вышедшим на пенсию до 1992 года гражданам средства из бюджета, а не из Пенсионного фонда. Также предлагается отказаться от обязательности накопительной части пенсии.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении возраста выхода на пенсию. Для мужчин его предлагается повысить с текущих 60 лет до 65, а для женщин — с 55 до 63 лет. По данным Минэкономразвития, за период 2019–2024 годов совокупный вклад в рост экономики от увеличения численности работающего населения может составить 1,3 п.п.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, объяснил данную реформу увеличением продолжительности жизни и необходимостью «обеспечить нормальный уровень жизни пенсионерам». Он также рассказал о компенсационных мерах, в частности, для людей с большим стажем работы (45 лет для мужчин и 40 лет для женщин) будет предусмотрен более ранний выход на пенсию — на два года раньше.

Теги: Борис Титов , пенсионная реформа
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