ЦИК не разрешил коммунистам провести референдум по пенсионному возрасту

Члены Центризбиркома не поддержали инициативу партии, которая предлагала провести референдум о повышении пенсионного возраста.

Элла Памфилова (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

В пятницу, 27 июля, Центризбирком не поддержал идею КПРФ провести референдум о повышении пенсионного возраста. Об этом говорится в постановлении к заседанию, с которым ознакомился РБК.

О том, что ЦИК получил соответствующий запрос от коммунистов, 23 июля сообщила секретарь комиссии Майя Гришина. Депутаты от КПРФ ранее обратились в Мосгоризбирком. Они предложили задать россиянам следующий вопрос, который должен прозвучать на референдуме: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

Вопрос о пенсиях

Кабмин внес законопроект о пенсионной реформе 16 июня. Он предполагает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию — до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году. К 19 июля законопроект прошел первое чтение в нижней палате парламента. После этого президент Владимир Путин признался, что ему так же, как и большинству россиян, не нравится ни один вариант повышения пенсионного возраста. Он пообещал выслушать все мнения по этому вопросу, за исключением тех, кто «пиарится» на проблеме.

Срок внесения поправок к законопроекту для второго чтения был продлен с 18 августа до 24 сентября.