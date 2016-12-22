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Медведев объяснил остановку российских танков перед Тбилиси в 2008 году
Политика, 00:01
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Медведев объяснил остановку российских танков перед Тбилиси в 2008 году
Премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил, почему российские войска во время конфликта 2008 года не дошли до Тбилиси и окончательно не разгромили грузинскую армию

В 10-летнюю годовщину вооруженного конфликта между Россией и Грузией Дмитрий Медведев в интервью «Коммерсанту», объяснил, что у армии тогда «не было задачи разгромить грузинскую армию или казнить Саакашвили». По его словам, была поставлена цель выбить грузинские войска из Цхинвала и навести там порядок. «Я считаю, что правильно поступил, когда принял решение о том, чтобы проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия», — заявил глава правительства. В 2008-2012 годах Медведев занимал пост президента России.

Медведев указал, что деэскалация военных действий позволила тогда не только успокоить ситуацию в Южной Осетии и Абхазии, но и выйти на достаточно спокойные отношения с ЕС и другими странами. Помимо этого, комиссия по расследованию причин конфликта под руководством швейцарского дипломата Хайди Тальявини подтвердила, что агрессию тогда начала именно грузинская сторона, уточнил глава правительства.

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«Я не считал правильным поддерживать противостояние. Поэтому мною, как верховным главнокомандующим, было принято решение развернуть войска и вернуть их в нашу страну», — объяснил Медведев.

При этом глава правительства подчеркнул, что причиной начала конфликта стало «аморальное и преступное поведение» Михаила Саакашвили, который тогда был президентом Грузии. При этом Медведев предположил, что до ввода войск в Южную Осетию Саакашвили переговорил «со своими покровителями в США», среди которых он назвал госсекретаря Кондолизу Райс, вице-президента Дика Чейни, а также помощника главы Госдепа по Европе и Евразии Дэниела Фрида.

В ходе интервью Медведев также охарактеризовал Саакашвили как «несбалансированного в психическом смысле человека». Рассуждая на тему возможного вступления Грузии в НАТО, Медведев подчеркнул, что «это может спровоцировать страшный конфликт». «Непонятно, зачем это надо», — сказал он.

Фоторепортаж из Цхинвала Еще 27 фото
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В ночь с 7 на 8 августа грузинская армия вошла в Южную Осетию и начала бои в столице региона Цхинвале. В конфликт вмешалась российская армия, которая выбила грузинские войска из Цхинвала, заняв также несколько районов к югу от Южной Осетии и Абхазии. Медведев тогда заявлял, что в операции участвуют миротворцы и «приданные им части». По его словам, «единственно возможным и разумным выходом является отвод грузинских войск в исходные позиции». После прекращения боевых действий правительство России признало независимость двух республик.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Грузия , Дмитрий Медведев
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