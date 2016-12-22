Медведев объяснил остановку российских танков перед Тбилиси в 2008 году

Премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил, почему российские войска во время конфликта 2008 года не дошли до Тбилиси и окончательно не разгромили грузинскую армию

В 10-летнюю годовщину вооруженного конфликта между Россией и Грузией Дмитрий Медведев в интервью «Коммерсанту», объяснил, что у армии тогда «не было задачи разгромить грузинскую армию или казнить Саакашвили». По его словам, была поставлена цель выбить грузинские войска из Цхинвала и навести там порядок. «Я считаю, что правильно поступил, когда принял решение о том, чтобы проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия», — заявил глава правительства. В 2008-2012 годах Медведев занимал пост президента России.

Медведев указал, что деэскалация военных действий позволила тогда не только успокоить ситуацию в Южной Осетии и Абхазии, но и выйти на достаточно спокойные отношения с ЕС и другими странами. Помимо этого, комиссия по расследованию причин конфликта под руководством швейцарского дипломата Хайди Тальявини подтвердила, что агрессию тогда начала именно грузинская сторона, уточнил глава правительства.

«Я не считал правильным поддерживать противостояние. Поэтому мною, как верховным главнокомандующим, было принято решение развернуть войска и вернуть их в нашу страну», — объяснил Медведев.

При этом глава правительства подчеркнул, что причиной начала конфликта стало «аморальное и преступное поведение» Михаила Саакашвили, который тогда был президентом Грузии. При этом Медведев предположил, что до ввода войск в Южную Осетию Саакашвили переговорил «со своими покровителями в США», среди которых он назвал госсекретаря Кондолизу Райс, вице-президента Дика Чейни, а также помощника главы Госдепа по Европе и Евразии Дэниела Фрида.

В ходе интервью Медведев также охарактеризовал Саакашвили как «несбалансированного в психическом смысле человека». Рассуждая на тему возможного вступления Грузии в НАТО, Медведев подчеркнул, что «это может спровоцировать страшный конфликт». «Непонятно, зачем это надо», — сказал он.

В ночь с 7 на 8 августа грузинская армия вошла в Южную Осетию и начала бои в столице региона Цхинвале. В конфликт вмешалась российская армия, которая выбила грузинские войска из Цхинвала, заняв также несколько районов к югу от Южной Осетии и Абхазии. Медведев тогда заявлял, что в операции участвуют миротворцы и «приданные им части». По его словам, «единственно возможным и разумным выходом является отвод грузинских войск в исходные позиции». После прекращения боевых действий правительство России признало независимость двух республик.