Каждый пятый россиянин не смог ответить на вопрос о войне в Южной Осетии

Лишь 23% россиян хорошо знакомы с событиями войны 2008 года в Южной Осетии. При этом 18% участников опроса признались, что никогда не слышали о «пятидневной войне»

Последствия военных действий в Цхинвале. Август 2008 года (Фото: Максим Авдеев / РИА Новости)

Опрос, проведенный Левада-центром к 10-летию войны в Южной Осетии, показал, что большинство россиян считают виновниками конфликта руководство Грузии, США и НАТО, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы опроса. При этом почти каждый пятый не знает о событиях августа 2008 года.

Руководство России в развязывании войны обвинили лишь 5% опрошенных. При этом больше трети респондентов (34%) считают, что ответственность за него несет руководство Грузии. 24% россиян возлагают вину на США и страны НАТО. Пятая часть респондентов (20%) считают, что виноваты «все в равной мере». 12% затруднились назвать виновников войны.

При этом лишь 23% опрошенных с уверенностью сказали, что хорошо осведомлены о событиях в Южной Осетии. Больше половины россиян показали свою частичную осведомленность о происходившем в 2008 году: 56% респондентов на вопрос «Знаете ли вы, что тогда происходило?» ответили «что-то слышали об этом». При этом почти пятая часть опрошенных (18%) не знала о «пятидневной войне».

Комментируя снижение осведомленности россиян о том конфликте, глава Левада-центра Лев Гудков пояснил, что причиной стало исчезновение тематики Грузии из медиаполя. «После окончания конфликта о Грузии не писали ни плохо, ни хорошо, СМИ резко ограничили поступление каких-либо сведений из страны», — прокомментировал он итоги опроса.

Как отмечает издание, с момента опроса 2010 года на 7% стало больше тех, кто считает, что руководство РФ «поддалось на провокацию с грузинской стороны и дало вовлечь себя в этот конфликт». Одновременно на 5% снизилось число тех, кто уверен, что Москва «сделала все возможное, чтобы не допустить эскалации конфликта и кровопролития». Как утверждает Лев Гудков, причиной этого стала усталость населения от внешнеполитического курса страны. «На нем руководство делает акцент, вместо того чтобы решать внутренние проблемы», — полагает глава Левада-центра.

Конфликт в Южной Осетии начался 8 августа 2008 года, в день старта летней Олимпиады в Пекине. Согласно версии российской и юго-осетинской сторон, грузинские войска в ночь на 8 августа начали широкомасштабный штурм Цхинвала, используя при этом массированные артиллерийские обстрелы и бомбардировки. Российский следственный комитет возбудил в связи с действиями грузинской стороны уголовное дело о геноциде. В то же время Тбилиси возлагает ответственность за начало конфликта на Россию и руководство Южной Осетии.

По официальным данным, в ходе активных боевых действий, продолжавшихся до 12 августа, Россия потеряла 67 военнослужащих. После конфликта Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Затем на аналогичный шаг пошли Никарагуа, Венесуэла, Науру и Вануату. В конце мая 2018 года независимость республик признала Сирия.