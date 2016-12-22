Медведев назвал последствия вступления Грузии в НАТО

По словам премьер-министра, вооруженный конфликт 2008 года между Грузией и Южной Осетией не был неизбежным

Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать «страшный» конфликт. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM» (фрагмент интервью был в эфире утром 6 августа).

«Это может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо», — сказал премьер-министр.

Медведев отметил, что вооруженный конфликт между Южной Осетией и Грузией можно было предотвратить. Он заявил, что не было «никакой неизбежности».

В августе 2008 года на фоне обострения конфликта Грузии с Абхазией и Южной Осетией Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, объявил об операции по принуждении к миру в зоне конфликта, в Грузию были направлены российские войска. Боевые действия закончились 12 августа. Спустя две недели, 26 августа, Россия признала Южную Абхазию и Осетию независимыми государствами. Грузия такие государства не признает. После конфликта в 2008 году была создана комиссия НАТО — Грузия.

Отсутствие территориальных конфликтов — одно из основных требований для вступления страны в блок НАТО. Но генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в середине июля заявил, что Грузия станет членом альянса. Он отметил, что на протяжении десяти лет Тбилиси наладил тесное сотрудничество с НАТО, которое «полностью поддерживает» его устремления вступить в альянс.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва «крайне негативно» отреагирует, если Украина и Грузия вступят в Североатлантический альянс. Он добавил, что это является прямой и непосредственной угрозой для национальной безопасности России.

Грузия с 2003 года стремится вступить в НАТО.