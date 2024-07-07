Axios узнало о желании демократов отказа Байдена от гонки к 12 июля

Демократы хотят, чтобы о выходе из предвыборной гонки его просили все — от экс-президента Обамы до лидеров конгресса, пишет издание

Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Все большее число демократов хотят, чтобы все, от экс-президента США Барака Обамы до лидеров конгресса, просили действующего американского лидера Джо Байдена выйти из предвыборной гонки к пятнице, пишет Axios.

По их мнению, американский президент ничего не может сделать, чтобы повернуть вспять ситуацию после дебатов с Дональдом Трампом.

«Каждый человек, которого не зовут Байден и которому не платит президент, осознает, в какой глубокой яме он находится», — заявил высокопоставленный представитель Демократической партии.

Как пишет издание, Байден планирует провести пресс-конференцию в четверг, 11 июля, после завершения трехдневного саммита НАТО в Вашингтоне.

Телеканал NBC News сообщал о планах лидера демократического меньшинства в палате представителей Хакима Джеффриса 7 июля провести встречу с высокопоставленными демократами по поводу выдвижения Байдена.

Американский президент в интервью ABC News заявил, что провал на дебатах с Трампом — только его вина. Он объяснил, что был измотан и простудился. Байден утверждал, что «все еще в хорошей форме», и отрицал, что стал «более слабым». До этого американский лидер признал, что «облажался» и объяснял поражение усталостью из-за перелетов.

Байден также заявил, что снимется с гонки, если «Всемогущий Господь сойдет с неба» и скажет ему это сделать. По его словам, в последние дни он разговаривал с лидерами демократов в конгрессе и те посоветовали ему остаться.

ABC News после интервью отмечал, что оно не развеяло сомнения крупнейших спонсоров Демократической партии по поводу кандидатуры Байдена, те по-прежнему считают, что ему нужно сняться с гонки. «Ему нужно отойти в сторону, чтобы позволить энергичному лидеру демократов победить Трампа», — убежден глава Netflix Рид Хастингс.