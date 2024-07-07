 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Axios узнало о желании демократов отказа Байдена от гонки к 12 июля

Сюжет
Выборы президента США
Демократы хотят, чтобы о выходе из предвыборной гонки его просили все — от экс-президента Обамы до лидеров конгресса, пишет издание
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Все большее число демократов хотят, чтобы все, от экс-президента США Барака Обамы до лидеров конгресса, просили действующего американского лидера Джо Байдена выйти из предвыборной гонки к пятнице, пишет Axios.

По их мнению, американский президент ничего не может сделать, чтобы повернуть вспять ситуацию после дебатов с Дональдом Трампом.

«Каждый человек, которого не зовут Байден и которому не платит президент, осознает, в какой глубокой яме он находится», — заявил высокопоставленный представитель Демократической партии.

Как пишет издание, Байден планирует провести пресс-конференцию в четверг, 11 июля, после завершения трехдневного саммита НАТО в Вашингтоне.

CNN узнал о решении штаба Байдена не давать интервьюерам списки вопросов
Политика
Фото:ZUMA / ТАСС

Телеканал NBC News сообщал о планах лидера демократического меньшинства в палате представителей Хакима Джеффриса 7 июля провести встречу с высокопоставленными демократами по поводу выдвижения Байдена.

Американский президент в интервью ABC News заявил, что провал на дебатах с Трампом — только его вина. Он объяснил, что был измотан и простудился. Байден утверждал, что «все еще в хорошей форме», и отрицал, что стал «более слабым». До этого американский лидер признал, что «облажался» и объяснял поражение усталостью из-за перелетов.

Байден также заявил, что снимется с гонки, если «Всемогущий Господь сойдет с неба» и скажет ему это сделать. По его словам, в последние дни он разговаривал с лидерами демократов в конгрессе и те посоветовали ему остаться.

ABC News после интервью отмечал, что оно не развеяло сомнения крупнейших спонсоров Демократической партии по поводу кандидатуры Байдена, те по-прежнему считают, что ему нужно сняться с гонки. «Ему нужно отойти в сторону, чтобы позволить энергичному лидеру демократов победить Трампа», — убежден глава Netflix Рид Хастингс.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Джо Байден предвыборная гонка демократы
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Politico узнала о тревоге в НАТО из-за Байдена
Политика
NY Post узнала о встрече врача Байдена с экспертом по болезни Паркинсона
Политика
Байден сократил отставание от Трампа в колеблющихся штатах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
Над Воронежской областью сбили два беспилотника Политика, 22:52
Три человека пострадали в Ленинградской области во время грозы Общество, 22:45
Экс-президент Франции Олланд получил место в парламенте Политика, 22:22
Российский чемпион НХЛ назвал раздутым скандал с пьяной девушкой в номере Спорт, 22:01
Axios узнало о желании демократов отказа Байдена от гонки к 12 июля Политика, 21:57
Какую революцию ждут от квантовых технологий РБК и Сбер, 21:50
Пассажирский автобус загорелся на ходу на трассе в Башкирии Общество, 21:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Уимблдона после травмы соперника Спорт, 21:31
Воронежский губернатор сообщил о снижении интенсивности взрывов на складе Политика, 21:24
Двое взрослых и подросток погибли при пожаре в жилом вагончике в Анапе Общество, 21:10
Партия Ле Пен уступила левым и альянсу Макрона во втором туре выборов Политика, 21:07
Новостройка с собственным пляжем: жилой район City Bay РБК и City Bay, 20:53
Синнер вышел в четвертьфинал Уимблдона, где может сыграть с Медведевым Спорт, 20:49
Великобритания пообещала поставить Украине 90 ракет Brimstone Политика, 20:45