CNN узнал о решении штаба Байдена не давать интервьюерам списки вопросов

Радиоведущая Лоуфул-Сандерс накануне заявила, что ей прислали список вопросов перед интервью с Байденом. Штаб подтвердил отправку, отметив, что практика присылать темы — не редкость. Источник CNN сообщил, что от нее отказались

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Предвыборный штаб американского президента Джо Байдена решил больше не предлагать журналистам, которые собираются брать у него интервью, списки с заранее подготовленными вопросами. Об этом сообщил CNN источник, знакомый с ситуацией.

«Хотя ведущие интервью всегда имели возможность задавать любые вопросы, которые им нравятся, впредь мы воздержимся от предложения предполагаемых вопросов», — сказал источник телеканалу.

Ранее Андреа Лоуфул-Сандерс, ведущая программы «The Source» на радио WURD в Филадельфии, заявила в эфире CNN, что команда американского президента направила ей список из восьми вопросов, которые предлагалось задать главе государства во время интервью. Ведущая сообщила, что одобрила четыре из них.

Лоуфул-Сандерс одной из первых взяла интервью у Байдена после его дебатов с соперником, экс-президентом и кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом. После этих дебатов в США начались дискуссии относительно повторного выдвижения Байдена. Президент отказался снимать свою кандидатуру с выборов, заявив, что сделает это, только если «Всемогущий Господь сойдет с неба» и велит так поступить.

Пресс-секретарь штаба американского президента Лорен Хитт в ответ на слова Лоуфул-Сандерс заявила, что список вопросов прислали люди, помогающие команде вести предвыборную кампанию, а не Белый дом.

Ситуация, когда представители кандидата в рамках кампании распространяют предпочтительные для интервью темы — «не редкость», отметила Хитт. Вместе с тем она подчеркнула, что штаб не ставит интервью в зависимость от одобрения рекомендованных вопросов ведущим.

«Ведущие всегда могут задавать вопросы, которые, по их мнению, лучше всего информируют слушателей», — сказала Хитт.

Дебаты Байдена и Трампа состоялись 27 июня в студии CNN в Атланте, штат Джорджия. Зрители телеканала присудили победу в дебатах республиканцу, а члены и спонсоры Демократической партии задумались о замене кандидата на предстоящих выборах. Байден признал провал на дебатах с Трампом и объяснил это усталостью из-за перелетов.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Формально партии еще не выдвинули Байдена и Трампа в качестве своих кандидатов, но ожидается, что они станут главными претендентами на пост главы государства. Демократы должны обсудить выдвижение Байдена 7 июля, писал NBC со ссылкой на источники.