NBC анонсировал встречу демократов по поводу выдвижения Байдена

Демократы обсудят выдвижение Байдена 7 июля на фоне призывов снять его кандидатуру с президентских выборов из-за провала на дебатах с Трампом, передает NBC News. Сам глава Белого дома выразил уверенность в своей победе

Хаким Джеффрис (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис запланировал встречу 7 июля с высокопоставленными членами Демократической партии, посвященную выдвижению кандидатуры Джо Байдена на президентских выборах, передает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, собрание состоится в 14:00 по местному времени, в ходе него демократы обсудят дальнейшие шаги партии на фоне призывов к Байдену отказаться от участия в выборах из-за провального выступления на дебатах с Дональдом Трампом. Пресс-служба Джеффриса не ответила NBC News на запрос о комментарии.

На прошлой неделе Джеффрис в эфире MSNBC назвал выступление Байдена на дебатах «разочаровывающим» и «неудачным», но пообещал «возвращение» президента.

Несмотря на то что демократы продолжают публично поддерживать выдвижение Байдена, член палаты представителей конгресса США от Демократической партии Майк Куигли заявил, что президенту не стоит баллотироваться. Вместе с тем сенатор от штата Вирджиния демократ Марк Уорнер пытается сформировать группу однопартийцев в верхней палате конгресса с намерением призвать Байдена к выходу из предвыборной гонки, пишет Bloomberg.

По данным агентства, демократы из палаты представителей проведут закрытое заседание в расширенном составе 9 июля.

Ранее Байден в интервью ABC News исключил, что Джеффрис, лидер сенатского большинства демократ Чак Шумер или бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призовут его отказаться от участия в президентских выборах. Он пообещал сняться с предвыборной гонки, если «Всемогущий Господь сойдет с неба» и велит это сделать. Президент США также рассказал о прошедшем разговоре с лидерами демократов в конгрессе и их совете «оставаться в гонке».

Дебаты Байдена и Трампа состоялись 27 июня в студии CNN в Атланте, штат Джорджия. Зрители телеканала присудили победу в дебатах республиканцу, а члены и спонсоры Демократической партии задумались о замене кандидата на предстоящих выборах. Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов писала о разочаровании в ЕС прошедшим событием. Байден признал провал на дебатах с Трампом и объяснил это усталостью из-за перелетов. Он также отказался сниматься с предвыборной гонки и выразил уверенность в победе на предстоящих выборах.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Формально Байдена и Трампа не выдвигали партии в качестве своих кандидатов, однако ожидается, что именно они станут главными претендентами на этот пост. Согласно результатам опроса Bloomberg News и Morning Consult, 82% избирателей считают 81-летнего действующего президента США слишком старым, а 59% называли экс-главу Белого дома слишком опасным.