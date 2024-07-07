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Выборы президента США ,  
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ABC узнал реакцию спонсоров демократов на предвыборное интервью Байдена

ABC: интервью Байдена не убедило спонсоров демократов поддержать его на выборах
Сюжет
Выборы президента США
Крупнейшие спонсоры демократов после интервью Байдена ABC по-прежнему считают, что ему необходимо отказаться от переизбрания. Президент США допускал такой сценарий, если «всемогущий Господь сойдет с неба» и велит это сделать
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Недавнее телеинтервью президента США Джо Байдена не развеяло опасений крупнейших спонсоров Демократической партии о его возможности переизбраться на второй срок, передает ABC News.

«Байден, к сожалению, отрицает свое психическое состояние. Ему нужно отойти в сторону, чтобы позволить энергичному лидеру демократов победить Трампа», — приводит телеканал слова председателя компании Netflix Рида Хастингса.

По словам бывшего гендиректора Paypal и Intuit Билла Харриса, который пожертвовал $620 тыс. на предвыборную кампанию Байдена в 2020 году, его отставка после интервью и дебатов с Дональдом Трампом «неизбежна». Действующий президент США «выглядел старым», что может оттолкнуть избирателей демократов, считает Харрис.

«Я думаю, любому, кто посмотрел сегодняшнее интервью и дебаты некоторое время назад, было ясно, что уход президента Байдена неизбежен. Итак, о чем нам нужно подумать, так это о том, каков следующий шаг», — сказал он.

Накануне Харрис пообещал пожертвовать $2 млн на проведение дебатов между кандидатами от Демократической партии, если Байден выйдет из предвыборной гонки.

Инвестор Уитни Тилсон, который ежегодно жертвовал демократам более $100 тыс., сказал ABC News, что победа Байдена над Трампом маловероятна. «Это [интервью] еще одно свидетельство того, что, хотя он замечательный человек с огромным послужным списком и отличный президент, он не в том состоянии, чтобы справляться с обязанностями еще четыре года», — сказал он.

Продюсер Дэймон Линделоф назвал неделю после дебатов «не катастрофой, а трагедией». «Если всемогущий Бог — единственный, кто может убедить президента изящно уйти в отставку, нам всем нужно пойти в наши церкви и мечети и приступить к молитве», — сказал он и призвал других спонсоров отказаться от пожертвований на предвыборную кампанию Байдена.

CNN узнал о решении штаба Байдена не давать интервьюерам списки вопросов
Политика
Фото:ZUMA / ТАСС
Интервью ABC News с президентом США вышло в пятницу, 5 июля. В ходе него Байден признал вину за провал на дебатах с Трампом, объяснив это усталостью. Он допустил выход из предвыборной гонки, если «всемогущий Господь сойдет с неба» и велит это сделать. Также президент США назвал себя «тем парнем, который остановит» российского лидера Владимира Путина.

Дебаты Байдена и Трампа состоялись 27 июня в студии CNN в Атланте, штат Джорджия. Зрители телеканала присудили победу в них республиканцу, а члены и спонсоры Демократической партии задумались о замене кандидата на предстоящих выборах. Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов писала о разочаровании в ЕС прошедшим событием.

ABC узнал реакцию спонсоров демократов на предвыборное интервью Байдена
Video

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Формально Байдена и Трампа не выдвигали партии в качестве своих кандидатов, однако ожидается, что именно они станут главными претендентами на этот пост. Согласно результатам опроса Bloomberg News и Morning Consult, 82% избирателей считают 81-летнего действующего президента США слишком старым, а 59% называли экс-главу Белого дома слишком опасным.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
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Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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