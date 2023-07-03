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МВД Украины заявило о задержании занимавшихся разбоем «добровольцев» ВСУ

МВД Украины: в Херсонской области задержаны 12 мужчин, подозреваемых в пытках и нападениях
12 мужчин задержали в подконтрольной Украине части Херсонской области за совершение разбойных нападений и пытки, сообщили в МВД. Мужчины выдавали себя за членов добровольческого формирования, у них изъяли около 27 единиц оружия
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В подконтрольной Украине части Херсонской области задержали 12 мужчин, которые под видом добровольческого формирования совершали разбойные нападения, сообщило украинское МВД.

По данным ведомства, участники преступной группы совершали разбойные нападения на дома граждан: проникали в дома, угрожали и завладевали имуществом. «Одного из потерпевших преступники удерживали против воли в домовладении в поселке Станислав. Впоследствии в мужчину бросили гранаты, от чего тот получил осколочные ранения», — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что у подозреваемых провели обыски и изъяли около 27 единиц разного вида оружия, более 3,5 тыс. патронов, а также средства связи, технику, записи, документы, два автомобиля и похищенное имущество.

Все подозреваемые были задержаны. Шестерых суд постановил оставить под стражей в следственном изоляторе, остальные шестеро находятся под круглосуточным домашним арестом.

Херсонская область, наряду с ДНР, ЛНР и Запорожской областью, вошла в состав России осенью 2022 года в результате референдума. Перед этим Москва признала их независимость в административных границах. В настоящее время левый берег Днепра в районе Херсона находится под контролем российских военных, правый — под контролем украинских.

6 июня в Херсонской области обрушилась плотина Каховской ГЭС, расположенной по течению Днепра выше Херсона. В результате были затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки. Власти Украины и России объявили эвакуацию их прибрежных населенных пунктов. Тогда же местные власти сообщали об участивших случаях мародерства в регионе. Так, первый замминистра культуры пророссийской администрации Артем Лагойский рассказывал, что в Херсоне учреждения культуры в основном страдают от мародерства, которым охвачен город, а не от наводнений или чего-то еще.

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До того российские власти и СМИ регулярно сообщали об обнаружениях на территории региона пыточных камер и преследованиях пророссийско настроенных граждан. В ноябре, после того как российские войска ушли с правого берега Днепра, комиссия Совета по правам человека при президенте России направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека и миссии Международного Красного Креста на Украине из-за фотографий The Associated Press, на которых были изображены привязанные к столбам жители Херсона. Российские правозащитники призвали международные организации обратить внимание на факты публичных пыток и унижений, которые совершают украинские спецслужбы, и дать им должную оценку.

МВД Украины заявило о задержании занимавшихся разбоем «добровольцев» ВСУ
МВД Украины заявило о задержании занимавшихся разбоем «добровольцев» ВСУ

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Херсонская область пытки мародерство МВД Украины
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