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В Германии сотрудника разведки заподозрили в шпионаже для России

Прокуратура ФРГ: сотрудник спецслужб арестован из-за работы на разведку России
Сотрудник немецкой разведки Карстен Л. передавал Москве информацию, полученную в ходе профессиональной деятельности, его арестовали. Spiegel пишет, что канцлеру Шольцу рассказали о подозреваемом еще несколько недель назад
Штаб-квартира BND, службы внешней разведки Германии
Штаб-квартира BND, службы внешней разведки Германии (Фото: Steffi Loos / Getty Images)

Немецкая Федеральная прокуратура арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны (BND) по подозрению в государственной измене, следователи считают, что он передавал российской разведке информацию, составляющую государственную тайну. Об этом сообщила на сайте пресс-служба немецкой Генпрокуратуры.

В квартире и на рабочем месте подозреваемого Карстена Л. провели обыски, следователи также обыскали рабочее место еще одного человека, чей статус в деле не уточняется.

BND начала собственное расследование, как только ведомству стало известно о возможной госизмене сотрудника, когда подозрения усилились, руководство обратилось к следователям, рассказал глава немецкой разведки Бруно Каль, передает Reuters. Он указал, что следствие велось в секрете, чтобы не дать «противнику преимущество в нанесении вреда Германии».

Spiegel пишет, что канцлера Олафа Шольца проинформировали о наличии подозреваемого в госизмене сотрудника разведки еще несколько недель назад. 

При этом в последние годы в Германии неоднократно выявляли людей, которых подозревали в сотрудничестве с российской разведкой, напоминает Spiegel. В ноябре суд в Дюссельдорфе приговорил подполковника запаса к одному году и девяти месяцам условно, следствие считало, что тот поддерживал связь с ГРУ и передавал Москве данные о немецких резервистах. Весной суд в Мюнхене приговорил ученого из Аугсбургского университета к одному году условно, посчитав, что тот передал информацию о европейской ракетной системе «Ариан» сотруднику службы внешней разведки (СВР).

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Российская разведка контрразведка Федеральная разведывательная служба Германии шпионаж
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