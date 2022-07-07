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Дума заказала анализ целесообразности исполнения международных договоров

Госдума заказала исследование для анализа международных договоров, стороной которых является Россия. Депутаты просят экспертов оценить риски выхода из них и целесообразность выполнения принятых Москвой обязательств
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Аппарат Госдумы закажет исследование о целесообразности дальнейшего выполнения Россией «ряда международных договоров» и оценке последствий их прекращения, следует из материалов сайта госзакупок. Максимальная стоимость экспертно-аналитического исследования составляет почти 4,9 млн руб., работа должна быть выполнена в срок до 14 октября.

«Совершение рядом иностранных государств и международных организаций недружественных действий, в том числе введение новых инструментов санкционного давления в отношении России, обусловили необходимость всестороннего анализа и оценки целесообразности дальнейшего выполнения РФ взятых на себя обязательств, содержащихся в ряде международных договоров», — уточняется в описании закупки.

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Подрядчик будет должен проанализировать не менее десяти договоров в банковской, инвестиционной и торговой сфере, а также в области здравоохранения и защиты климата. Кроме того, в итоговом отчете должны содержаться рекомендации о прекращении (в том числе денонсации), приостановлении или сохранении статуса стороны в том или ином договоре.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит также оценить последствия прекращения и приостановления международных договоров. При этом должны учитываться политические, технологические и финансово-экономические последствия выхода, включая введение санкций.

РБК направил запрос в пресс-службу Госдумы.

Ранее в верхней палате парламента сформировали повестку научно-исследовательской и экспертной работы на 2022 год. В план, в частности, вошли исследования санкционных режимов, зарубежный опыт борьбы с преступлениями в информационной сфере.

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В конце мая вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что МИД направил в Думу список соглашений с международными организациями для их денонсирования. Он добавил, что «на очереди» выход России из Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Предстоит работа по пересмотру наших международных обязательств, договоров, сегодня приносящих не пользу, а прямой ущерб нашей стране», — отмечал Толстой. В МИДе позже отвергли такой сценарий

В марте Россия вышла из состава Совета Европы спустя 26 лет участия. До этого, на следующий день после начала российской военной операции на Украине, комитет министров Совета Европы ограничил права России в этой организации и в ПАСЕ. С 1 июля Россия прекратила участие в восьми частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы, среди которых Группа по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям, Европейская аудиовизуальная обсерватория и т.д.

В июле в Госдуме предложили денонсировать договор с Норвегией о сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

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Елизавета Ламова Елизавета Ламова
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