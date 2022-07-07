Дума заказала анализ целесообразности исполнения международных договоров

Госдума заказала исследование для анализа международных договоров, стороной которых является Россия. Депутаты просят экспертов оценить риски выхода из них и целесообразность выполнения принятых Москвой обязательств

Фото: Олег Яковлев / РБК

Аппарат Госдумы закажет исследование о целесообразности дальнейшего выполнения Россией «ряда международных договоров» и оценке последствий их прекращения, следует из материалов сайта госзакупок. Максимальная стоимость экспертно-аналитического исследования составляет почти 4,9 млн руб., работа должна быть выполнена в срок до 14 октября.

«Совершение рядом иностранных государств и международных организаций недружественных действий, в том числе введение новых инструментов санкционного давления в отношении России, обусловили необходимость всестороннего анализа и оценки целесообразности дальнейшего выполнения РФ взятых на себя обязательств, содержащихся в ряде международных договоров», — уточняется в описании закупки.

Подрядчик будет должен проанализировать не менее десяти договоров в банковской, инвестиционной и торговой сфере, а также в области здравоохранения и защиты климата. Кроме того, в итоговом отчете должны содержаться рекомендации о прекращении (в том числе денонсации), приостановлении или сохранении статуса стороны в том или ином договоре.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит также оценить последствия прекращения и приостановления международных договоров. При этом должны учитываться политические, технологические и финансово-экономические последствия выхода, включая введение санкций.

РБК направил запрос в пресс-службу Госдумы.

Ранее в верхней палате парламента сформировали повестку научно-исследовательской и экспертной работы на 2022 год. В план, в частности, вошли исследования санкционных режимов, зарубежный опыт борьбы с преступлениями в информационной сфере.

Читайте на РБК Pro Pro Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел Видео Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так Инструкции Pro Правда ли, что под кондиционером можно простыть Правда ли, что под кондиционером можно простыть Статьи Pro Подключаются к мозгу и не подходят спортсменам: 7 мифов о протезах Подключаются к мозгу и не подходят спортсменам: 7 мифов о протезах Статьи Pro Россия превратилась в огромный киберполигон. Какие атаки проводят хакеры Россия превратилась в огромный киберполигон. Какие атаки проводят хакеры Статьи Pro Лоббизм на $115 млрд: как братья Кох строили свою нефтяную империю Лоббизм на $115 млрд: как братья Кох строили свою нефтяную империю Статьи Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи

В конце мая вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что МИД направил в Думу список соглашений с международными организациями для их денонсирования. Он добавил, что «на очереди» выход России из Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Предстоит работа по пересмотру наших международных обязательств, договоров, сегодня приносящих не пользу, а прямой ущерб нашей стране», — отмечал Толстой. В МИДе позже отвергли такой сценарий

В марте Россия вышла из состава Совета Европы спустя 26 лет участия. До этого, на следующий день после начала российской военной операции на Украине, комитет министров Совета Европы ограничил права России в этой организации и в ПАСЕ. С 1 июля Россия прекратила участие в восьми частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы, среди которых Группа по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям, Европейская аудиовизуальная обсерватория и т.д.

В июле в Госдуме предложили денонсировать договор с Норвегией о сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.