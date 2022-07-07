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Захарова заявила о «полураспаде Британии» после скандала с Джонсоном

Правительственный кризис в Великобритании вызывает тревогу, заявила Захарова. Ранее Джонсон оказался в центре скандала вокруг парламентария-консерватора, которого обвинили в домогательствах
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Frank Augstein / AP)

Сообщения о возможном уходе Бориса Джонсона с поста премьера-министра Великобритании говорят о глубоком внутриполитическом кризисе в стране, написала в Telegram представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Всем очевидно — либеральные режимы находятся в глубочайшем политическом, идеологическом и экономическом кризисе. Ситуация полураспада Британии вызывает тревогу. Неуправляемость, хаос, пике — основные характеристики, которые дают эксперты», — отметила она.

По словам Захаровой, по Джонсону «ударил запущенный им самим бумеранг».

«Он ведь точно так же покинул Терезу Мэй, когда она перебрала со Скрипалями и начала вязнуть», — заявила представитель МИДа (к отставке Мэй привели провал на выборах и сложности с согласованием выхода из ЕС. — РБК). Тогда, отметила она, Джонсон сделал ставку на собственной карьере, а теперь «соратники сдали его».

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Мэй была премьер-министром Великобритании в 2016-2019 годы. В марте 2018 года в британском Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Мэй обвинила в случившемся российские спецслужбы. Российские власти эти обвинения неоднократно отвергали.

Джонсон до того, как сменил Мэй на посту премьер-министра, был министром иностранных дел Великобритании в первом и втором ее кабинетах.

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Генпрокурор Британии допустила выдвижение на пост премьера после Джонсона
Политика
Суэлла Браверман

Ранее источник телеканала Sky сообщил, что Даунинг-стрит готовит заявление об отставке Джонсона, но неизвестно, выступит ли с ним премьер-министр. По информации Би-би-си, Джонсон 7 июля объявит об отставке с поста главы Консервативной партии, но сохранит за собой пост премьер-министра до осени.

Сообщения о возможной отставке Джонсона появились на фоне секс-скандала вокруг парламентария-консерватора Криса Пинчера. Как выяснилось, премьер-министр назначал его на высокие посты, зная о том, что Пинчера ранее обвиняли в домогательствах. На прошлой неделе Пинчер подал в отставку с поста главного партийного организатора в палате общин в связи с новыми обвинениями в приставании к двум мужчинам.

Джонсон извинился перед избирателями за назначение Пинчера. На фоне скандала из его правительства ушли не менее 50 человек. Ряд сотрудников, в том числе канцлер казначейства Надхим Захави и глава МВД Прити Пател, призвали Джонсона подать в отставку. Однако премьер-министр отказался уходить с поста и заявил, что будет «продолжать борьбу».

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
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