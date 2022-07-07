Генпрокурор Британии допустила выдвижение на пост премьера после Джонсона

Суэлла Браверман, генпрокурор Великобритании, заявила в эфире телеканала ITV, что выдвинет свою кандидатуру на пост премьер-министра в случае отставки занимающего эту должность сейчас Борис Джонсона.

В то же время бывший министр здравоохранения Мэтт Хэнкок отказался от этого, отметив, что будет рад работать в правительстве. Он выступил за отставку Джонсона, заявив, что новый премьер появится в течение недели.

После скандала с бывшим заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера, который в пьяном виде приставал к двум мужчинам в элитном лондонском клубе для консерваторов, стало известно, что Джонсон, назначая его на высокие посты, знал, что Пинчер был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.

На фоне этого за два дня уволились более 40 политиков из правительства Джонсона, а некоторые его сторонники попытались уговорить его подать в отставку. Однако премьер отказался это сделать, а призвавшего его последовать подавляющему мнению консерваторов главу ЖКХ Майкла Гроува уволил.

Месяцем ранее консерваторы инициировали вотум недоверия Джонсону, но тогда он сохранил свой пост.