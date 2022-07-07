Sky сообщил о подготовке заявления об отставке Джонсона
На Даунинг-стрит готовят заявление об отставке Бориса Джонсона, но неизвестно, выступит ли с ним премьер-министр, сообщил в Twitter журналист Sky Сэм Коутс со ссылкой на источник.
По его информации, некоторые чиновники настаивают на сохранении поста Джонсоном. Ряд приближенных главы правительства советуют ему сконцентрироваться на экономических вопросах и раньше запланированного времени объявить о снижении налогов.
Би-би-си передает, что Борис Джонсон 7 июля объявит об отставке с поста главы Консервативной партии, но останется на должности премьер-министра до осени. Летом пройдут выборы лидера тори, а новый премьер вступит в должность к конференции партии, которая пройдет в октябре.
Представитель премьера сообщил, что тот действительно в четверг выступит с обращением к стране.
Многие сотрудники правительства, включая канцлера казначейства Надима Захаби, главу МВД Прити Пател, министров юстиции и транспорта Саймона Харта и Гранта Шаппса, призвали Джонсона подать в отставку после секс-скандала. На прошлой неделе стало известно, что заместитель главного организатора правящей партии в палате общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли и приставал к двум мужчинам. После этого Пинчер признался в содеянном и подал в отставку, но впоследствии выяснилось, что Джонсон, назначая его на высокие посты, знал, что ранее он уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах. Премьер извинился перед избирателями за назначение Пинчера.
После скандала из правительства Джонсона ушло не менее 50 человек. Поддержку премьер-министру выразила министр иностранных дел Лиз Трасс.
В июне прошло голосование членов фракции Консервативной партии по вопросу о недоверии Борису Джонсону из-за скандала, разразившегося в конце прошлого года после публикаций СМИ о вечеринках для членов правительства в резиденциях Джонсона во время локдауна. Премьер-министру вынесли вотум доверия.