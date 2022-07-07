Экипаж судна «Жибек Жолы» сообщил о планах покинуть стоянку в Турции

Сухогруз планирует отгрузить зерно на накопительное судно и покинуть стоянку, чтобы не терять деньги из-за простоя

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Сухогруз «Жибек Жолы» под российским флагом планирует отбыть из Турции и отгрузить зерно на накопительное судно, сообщил ТАСС один из членов экипажа.

«Как таковых проблем нет, но судно стоит. Чтобы не терять деньги, планируется уйти к накопительному [судну] и на накопительном выгрузиться. Потом, когда большой накопитель загружается, [он] следует в порты и разгружается», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сухогруз планирует покинуть якорную стоянку в Турции.

В начале июля посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что Анкара задержала судно «Жибек Жолы» по просьбе Киева. В Генпрокуратуре Украины считают, что сухогруз незаконно экспортировал украинское зерно. По словам источника Reuters, в Бердянске (город находится в Запорожской области и контролируется российскими силами) на него погрузили 4,5 тыс. т зерна. Украинская прокуратура говорила о 7 тыс. т.

В Кремле обвинения в краже украинского зерна неоднократно отвергали. А в российском МИДе подчеркнули, что информация о задержании судна не соответствует действительности. В Турции оно проходит стандартные процедуры, в том числе санитарный контроль, по итогам которых сухогрузу либо разрешат зайти в порт, либо нет, заявил замглавы департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев.

Пока судно стоит на якоре в турецком порту Карасу. Как пишет Bloomberg, сухогруз не пришвартовался, не разгрузился и ждет, пока Турция изучает происхождение зерна и курс судна.

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Ходит «Жибек Жолы» под российским флагом, а принадлежит казахстанской компании KTZ Express Shipping. Она заявляла, что с октября у нее есть договор с российской компанией «Грин-Лайн» о фрахтовании судна без экипажа на срок до ноября.