Reuters узнал о просьбе Украины к Турции изучить еще три судна с зерном
Украина попросила Турцию начать расследование в отношении еще трех следовавших под флагами России судов. Киев считает, что они участвовали в вывозе зерна из городов, перешедших под контроль российских военных, пишет Reuters со ссылкой на документы.
По данным украинской стороны, суда вышли из Севастополя в апреле и мае. Киев потребовал, чтобы Анкара нашла и предоставила документы о грузе на них и их прибытии в турецкие порты. По данным Reuters, авторы письма, датированного 13 июня, указывают названия судов, но агентство их не приводит.
3 июля Турция по просьбе украинских властей задержала судно «Жибек жолы», которое под российским флагом вышло с зерном из порта Бердянска в Запорожской области (город контролируется российскими войсками). Reuters со ссылкой на украинского чиновника писал, что судно перевозило 4,5 тыс. т пшеницы. В Генпрокуратуре Украины заявили, что оно участвовало в нелегальном экспорте украинского зерна в турецкий Карасу.
«Жибек жолы» принадлежит казахстанской компании KTZ Express Shipping («дочке» «Казахстанских железных дорог»). Ее руководство объяснило, что заключило договор фрахтования без экипажа с российским ООО «Грин-Лайн». В эстонской компании Mangelbert OU говорили, что судно перевозило 6,9 тыс. т украинской пшеницы по согласованному гуманитарному коридору по просьбе Киева, указывал KTZ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ситуации надо разобраться: «Судно вроде бы действительно российское — под флагом России, принадлежит, по-моему, Казахстану, а груз шел по контракту между Эстонией и Турцией».
Bloomberg со ссылкой на турецких официальных лиц писал, что Анкара начала расследовать происхождение зерна с «Жибек жолы».
Прежде Киев уже обвинял Россию в незаконном вывозе зерна из украинских городов для продажи. В Москве обвинения отвергали. В ООН в начале июня заявления украинской стороны об экспорте зерна Россией подтвердить не смогли.