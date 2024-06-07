Украинским чиновникам запретили кондиционеры из-за дефицита электричества
Украинским госучреждениям с сегодняшнего дня запрещено пользоваться кондиционерами, а министерствам и центральным органам власти необходимо отказаться от наружного освещения зданий и прилегающей территории, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает УНИАН.
По его словам, к таким же мерам призвали правоохранителей, суды и бизнес. Кроме этого, местным органам власти также рекомендовано ограничить уличное освещение. Новые меры не коснутся больниц и предприятий, где кондиционирование воздуха является частью производственного процесса.
Шмыгаль уточнил, что перед всеми органами государственной власти стоит задача уменьшить потребление электроэнергии. Он отметил, что по состоянию на 7 июня на Украине разрушены 62 энергоблока на ГЭС и ТЭС, 73% тепловых электростанций не работают.
С конца марта российское Минобороны неоднократно отчитывалось об ударах по объектам энергетики на Украине. При этом в ведомстве подчеркивают, что удары наносятся только по объектам, связанным с военной инфраструктурой.
В середине мая Шмыгаль сообщал, что всего в стране уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения, на их восстановление потребуется «колоссальная сумма — около $1 млрд». Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко уточнял, что страна потеряла до 8 ГВт энергии из 18 ГВт. В числе поврежденных или разрушенных — ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в самом Харькове, ТЭЦ в Сумах и др.
С 20 мая на Украине ввели графики почасового отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей. Позже графики распространились на города и отдельные районы. Продолжительность отключений электроэнергии на Украине в зимний период может достигать 10 часов в сутки, заявил накануне депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк.
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