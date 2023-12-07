Киев запросил аварийную помощь у соседей из-за дефицита электроэнергии

Украина из-за дефицита начала импортировать электричество из Румынии и Польши

«Укрэнерго» сообщило о дефиците в энергосистеме Украины и временном импорте электричества из соседних стран ЕС. В компании уточнили, что отключения света пока не планируются, однако призвали украинцев экономить

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В энергосистеме Украины из-за резкого похолодания зафиксирован дефицит, аварийная помощь запрошена у соседних стран ЕС, сообщает «Укрэнерго».

«С 11:00 до 19:00 (с 10:00 до 18:00 мск) для сбалансирования энергосистемы будет задействован аварийный импорт электроэнергии из Словакии, Румынии и Польши», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что отключения света пока не планируются, жителей Украины призвали экономить электроэнергию.

«Укрэнерго» еще в конце ноября предупредило украинцев о «тяжелой ситуации» в энергосистеме страны. «Электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить все потребности потребителей: солнечные электростанции почти не работают из-за плотной облачности во всех регионах, а на тепловых электростанциях некоторые блоки еще находятся в ремонте», — говорилось в сообщении госкомпании.

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в июне говорил, что импортировать электроэнергию Украине придется как минимум до начала зимы, чтобы сбалансировать систему. «И вместе с импортом активировать также дополнительные мощности на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, вероятно, на газе. Это недешевое удовольствие, но гораздо дешевле, чем отключение потребителей», — добавил он тогда.

Прошедшей осенью и зимой на Украине регулярно происходили отключения света на фоне ударов по энергетической инфраструктуре. Президент России Владимир Путин называл удары ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев изначально отрицал свою причастность к взрыву, однако позже назвал это спланированной спецслужбами операцией.