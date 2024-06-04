На Украине предупредили о 10-часовых отключениях света зимой

Продолжительность отключений электроэнергии на Украине в зимний период может достигать 10 часов в сутки, заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк.

«Мы должны рассчитывать, что зимой <…> при температуре минус 10 градусов мы можем быть со светом 12-14 часов и, условно говоря, 10 часов в сутки мы можем быть без света», — приводит его слова УНИАН.

Ранее в «Укрэнерго» сообщили, что работу всех поврежденных объектов энергетики на Украине не удастся восстановить до зимы. Там отметили, что если в работу вернут 8–10 энергоблоков, это уже будет «заметным вкладом» в поддержку энергоснабжения.

Минобороны России неоднократно заявляло об ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Военное ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

С 20 мая на Украине ввели графики почасового отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей. Премьер-министр Денис Шмыгаль в начале мая заявил, что в стране уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения. По его оценке, на восстановление объектов потребуется «колоссальная сумма — около $1 млрд».