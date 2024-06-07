МЧС сообщило о трех погибших в Луганске после обстрела

Глава ЛНР написал, что ВСУ 7 июня выпустили по Луганску не менее шести ракет. По его словам, российские силы ПВО сбили большую часть из них, но часть разрушила гражданскую инфраструктуру

Фото: МЧС России

Три человека погибли в Луганске в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в МЧС. По данным ведомства, семерых удалось спасти из-под завалов жилого дома.

Из-за обстрела в городе обрушился подъезд дома с первого по пятый этаж.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Спасательная операция продолжается», — написали в МЧС.

Чуть ранее о том, что ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. По предварительным данным, это были ATACMS американского производства, сообщил он.

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили большую часть из них, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру, написал Пасечник. Глава региона отметил, что сейчас известно о 22 раненых, среди них — двое детей восьми и 16 лет. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

По информации посла МИДа России по особым поручениям Родиона Мирошника, в результате обстрелов более десяти зданий и сооружений получили повреждения. ВСУ нанесли удар по крыше многоэтажной высотки рядом с рынком, в результате выбиты окна домов и витрины магазинов.

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В мае и июне Луганск неоднократно подвергался обстрелам и атакам со стороны ВСУ. 7 мая украинские силы ударили по нефтебазе в городе. Пасечник сообщал, что в результате пять сотрудников объекта были ранены. «Ночной удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, осуществлен ракетами западного образца ATACMS», — уточнял он тогда. После удара на нефтебазе произошел пожар, его потушили. В его ликвидации участвовали все луганские подразделения МЧС.

20 мая ВСУ обстреляли поселок Юбилейный в Луганске, в результате пострадали жилые кварталы. В ночь на 4 июня «ЛуганскИнформЦентр» и ТАСС сообщали о взрывах в городе.