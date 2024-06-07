МЧС сообщило о трех погибших в Луганске после обстрела
Три человека погибли в Луганске в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в МЧС. По данным ведомства, семерых удалось спасти из-под завалов жилого дома.
Из-за обстрела в городе обрушился подъезд дома с первого по пятый этаж.
«На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Спасательная операция продолжается», — написали в МЧС.
Чуть ранее о том, что ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. По предварительным данным, это были ATACMS американского производства, сообщил он.
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили большую часть из них, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру, написал Пасечник. Глава региона отметил, что сейчас известно о 22 раненых, среди них — двое детей восьми и 16 лет. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
По информации посла МИДа России по особым поручениям Родиона Мирошника, в результате обстрелов более десяти зданий и сооружений получили повреждения. ВСУ нанесли удар по крыше многоэтажной высотки рядом с рынком, в результате выбиты окна домов и витрины магазинов.
В мае и июне Луганск неоднократно подвергался обстрелам и атакам со стороны ВСУ. 7 мая украинские силы ударили по нефтебазе в городе. Пасечник сообщал, что в результате пять сотрудников объекта были ранены. «Ночной удар по нефтебазе в Луганске, предположительно, осуществлен ракетами западного образца ATACMS», — уточнял он тогда. После удара на нефтебазе произошел пожар, его потушили. В его ликвидации участвовали все луганские подразделения МЧС.
20 мая ВСУ обстреляли поселок Юбилейный в Луганске, в результате пострадали жилые кварталы. В ночь на 4 июня «ЛуганскИнформЦентр» и ТАСС сообщали о взрывах в городе.
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