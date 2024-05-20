ВСУ нанесли удар по луганскому району Юбилейный

Под обстрел попал район на западе Луганска, над местом удара поднимается густой дым. В оперативных службах заявили, что ВСУ использовали французскую ракету

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Украинская армия обстреляла поселок Юбилейный, пригород Луганска, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, удар нанесен западным вооружением, пострадали жилые кварталы. На место уже прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Сведения о пострадавших и разрушениях Пасечник не привел.

Как рассказали очевидцы, после взрыва в Юбилейном появилось «сильное задымление», передает Луганский информационный центр.

ВСУ нанесли удар ракетой французского производства, передает «РИА Новости» со ссылкой на сведения оперативных служб.

В предыдущий раз Луганск попадал под обстрел около двух недель назад, когда в ночь на 8 мая прогремело несколько взрывов, удар был нанесен по местной нефтебазе. В частности, загорелся газопровод высокого давления. Пострадали пятеро сотрудников нефтебазы, удар нанесли с помощью ракет ATACMS. К утру следующего дня пожар удалось потушить.