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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ нанесли удар по луганскому району Юбилейный

Пасечник: ВСУ обстреляли луганский район Юбилейный
Сюжет
Военная операция на Украине
Под обстрел попал район на западе Луганска, над местом удара поднимается густой дым. В оперативных службах заявили, что ВСУ использовали французскую ракету
Фото: glava_lnr_info / Telegram
Фото: glava_lnr_info / Telegram

Украинская армия обстреляла поселок Юбилейный, пригород Луганска, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его словам, удар нанесен западным вооружением, пострадали жилые кварталы. На место уже прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Сведения о пострадавших и разрушениях Пасечник не привел.

Как рассказали очевидцы, после взрыва в Юбилейном появилось «сильное задымление», передает Луганский информационный центр.

ВСУ нанесли удар ракетой французского производства, передает «РИА Новости» со ссылкой на сведения оперативных служб.

В предыдущий раз Луганск попадал под обстрел около двух недель назад, когда в ночь на 8 мая прогремело несколько взрывов, удар был нанесен по местной нефтебазе. В частности, загорелся газопровод высокого давления. Пострадали пятеро сотрудников нефтебазы, удар нанесли с помощью ракет ATACMS. К утру следующего дня пожар удалось потушить.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Луганск взрыв Юбилейный

Недвижимость

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