ВСУ нанесли удар по луганскому району Юбилейный
Украинская армия обстреляла поселок Юбилейный, пригород Луганска, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
По его словам, удар нанесен западным вооружением, пострадали жилые кварталы. На место уже прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Сведения о пострадавших и разрушениях Пасечник не привел.
Как рассказали очевидцы, после взрыва в Юбилейном появилось «сильное задымление», передает Луганский информационный центр.
ВСУ нанесли удар ракетой французского производства, передает «РИА Новости» со ссылкой на сведения оперативных служб.
В предыдущий раз Луганск попадал под обстрел около двух недель назад, когда в ночь на 8 мая прогремело несколько взрывов, удар был нанесен по местной нефтебазе. В частности, загорелся газопровод высокого давления. Пострадали пятеро сотрудников нефтебазы, удар нанесли с помощью ракет ATACMS. К утру следующего дня пожар удалось потушить.
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