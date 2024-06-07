В Луганске 20 человек пострадали в результате обстрела

Перед этим в Луганске прозвучали семь взрывов. В районе «Острой могилы» начался пожар, обрушился подъезд в жилом пятиэтажном доме

Люди у жилого дома, поврежденного в результате обстрела города со стороны ВСУ (Фото: Евгений Пономарев / ТАСС)

В результате обстрела Луганска пострадали 20 человек, включая восьмилетнего ребенка, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник со ссылкой на минздрав ЛНР отметил, что число пострадавших увеличилось до 22 человек.

На место обстрела направили несколько бригад скорой помощи, всех пострадавших госпитализировали.

Перед этим «Луганскинформцентр» сообщил о серии взрывов, прозвучавших в городе. ТАСС писал о семи взрывах и возникшем после них пожаре. Очевидцы уточнили, что последний начался в районе «Острой могилы», мемориального комплекса на юго-востоке Луганска. По данным подполковника народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в результате удара по городу обрушился подъезд жилого дома. О том же рассказали в ЛИЦ, уточнив, что дом пятиэтажный.

По данным изданий, в разных районах Луганска пропала мобильная связь. На опубликованных ЛИЦ кадрах видно большой гриб темного дыма, поднимающийся из-за деревьев.

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В мае и июне Луганск неоднократно подвергался обстрелам и атакам со стороны вооруженных сил Украины. 7 мая удар нанесли по нефтебазе, а 20 мая под обстрел попал поселок Юбилейный. В ночь на 4 июня местные жители сообщили о взрывах.