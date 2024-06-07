 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Луганске 20 человек пострадали в результате обстрела

Минздрав ЛНР: 20 человек пострадали при обстреле Луганска
Сюжет
Военная операция на Украине
Перед этим в Луганске прозвучали семь взрывов. В районе «Острой могилы» начался пожар, обрушился подъезд в жилом пятиэтажном доме
Люди у жилого дома, поврежденного в результате обстрела города со стороны ВСУ
Люди у жилого дома, поврежденного в результате обстрела города со стороны ВСУ (Фото: Евгений Пономарев / ТАСС)

В результате обстрела Луганска пострадали 20 человек, включая восьмилетнего ребенка, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник со ссылкой на минздрав ЛНР отметил, что число пострадавших увеличилось до 22 человек.

На место обстрела направили несколько бригад скорой помощи, всех пострадавших госпитализировали.

Перед этим «Луганскинформцентр» сообщил о серии взрывов, прозвучавших в городе. ТАСС писал о семи взрывах и возникшем после них пожаре. Очевидцы уточнили, что последний начался в районе «Острой могилы», мемориального комплекса на юго-востоке Луганска. По данным подполковника народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в результате удара по городу обрушился подъезд жилого дома. О том же рассказали в ЛИЦ, уточнив, что дом пятиэтажный.

По данным изданий, в разных районах Луганска пропала мобильная связь. На опубликованных ЛИЦ кадрах видно большой гриб темного дыма, поднимающийся из-за деревьев.

В Первомайске в ЛНР потушили пожар после обстрела
Политика
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

В мае и июне Луганск неоднократно подвергался обстрелам и атакам со стороны вооруженных сил Украины. 7 мая удар нанесли по нефтебазе, а 20 мая под обстрел попал поселок Юбилейный. В ночь на 4 июня местные жители сообщили о взрывах.

На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео

Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото

Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»

Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве

Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино

Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами

Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности

ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео

Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed

Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности
Авторы
Теги
Мир Ландау
Луганск ЛНР взрывы обстрел Украина
Материалы по теме
В Первомайске в ЛНР потушили пожар после обстрела
Политика
В ЛНР арестовали мужчину за работу на батальон «Айдар»
Политика
Два жителя Лисичанска в ЛНР погибли в результате обстрела
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 96,57 (+0,13) Инвестиции, 06 июн, 17:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 88,76 (+0,02) Инвестиции, 06 июн, 17:32
Российская майнинговая компания построит дата-центр под нужды ИИ Крипто, 13:12
IТ-специалисты жертвуют безопасностью в угоду дедлайнам. Как быть Pro, 13:06
В Совфеде предложат зачислять часть акцизов на табак регионам Отрасли, 13:03
«Матч ТВ» направил предложение по покупке прав на трансляцию Олимпиады Спорт, 13:03
В России запустят программу по реставрации объектов культурного наследия Недвижимость, 13:00
Лавров заявил, что в БРИКС появится категория стран-партнеров Политика, 12:57
ПВО сбила три ракеты на подлете к Ростовской области Общество, 12:52
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
Суд отказал следствию в переводе генерала Попова под домашний арест Политика, 12:51
«Деловые Линии» и «СКБ Контур» будут развивать ЭДО в сфере логистики Пресс-релиз, 12:48
В Луганске при ударе ВСУ обрушился подъезд жилого дома Политика, 12:47
Аналитики назвали самые подешевевшие новостройки Москвы в мае Недвижимость, 12:44
Чем отличается Lada Iskra от Lada Vesta: разбор Авто, 12:36
ChatGPT, Claude или другое: как выбрать подходящую нейросеть для бизнеса Pro, 12:35
С четвертой ракетки мира Зверева сняли обвинения в домашнем насилии Спорт, 12:35