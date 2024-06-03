В Луганске прогремели взрывы
В Луганске прогремели несколько взрывов, сообщают «ЛуганскИнформЦентр» (ЛИЦ) и ТАСС.
Взрывы прогремели около 23:21 мск, уточняет ТАСС.
В прошлом месяце Луганск неоднократно попадал под обстрелы: 7 числа атаке подверглась луганская нефтебаза, 20 мая под обстрел попал поселок Юбилейный — пригород регионального центра, 27 мая после серии взрывов в Луганске начался пожар, а на следующий день город был снова обстрелян.
Вечером 3 июня о попытке обстрела сообщили власти Белгородской области. Несколько воздушных целей были сбиты средствами ПВО на подлете к Белгороду, пострадавших нет, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
В нескольких населенных пунктах повреждены частные дома. Минобороны доложило об уничтожении шести снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха».
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