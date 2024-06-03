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Военная операция на Украине ,  
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В Луганске прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Около полуночи жители Луганска услышали несколько взрывов, власти региона не объяснили произошедшее. За прошлый месяц Луганск не менее четырех раз подвергался обстрелам
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Луганске прогремели несколько взрывов, сообщают «ЛуганскИнформЦентр» (ЛИЦ) и ТАСС.

Взрывы прогремели около 23:21 мск, уточняет ТАСС.

В прошлом месяце Луганск неоднократно попадал под обстрелы: 7 числа атаке подверглась луганская нефтебаза, 20 мая под обстрел попал поселок Юбилейный — пригород регионального центра, 27 мая после серии взрывов в Луганске начался пожар, а на следующий день город был снова обстрелян.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

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Луганск взрывы Военная операция на Украине
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