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Военная операция на Украине ,  
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В Луганске прогремели взрывы и начался пожар

Сюжет
Военная операция на Украине
Луганчане жалуются на пропажу мобильной связи после череды взрывов. По данным местного агентства, на юго-западной возвышенности, неподалеку от Луганска, начался пожар
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В Луганске прозвучала серия взрывов, сообщают ТАСС и «ЛуганскИнформЦентр».

Первое агентство сообщает о семи взрывах и возникшем после них пожаре. Очевидцы сообщают, что пожар начался в районе Острой могилы, слышны сирены пожарных машин, передает ЛИЦ.

Острая могила — возвышенность и мемориальный комплекс на юго-востоке Луганска. Памятник посвящен военнослужащим разных исторических периодов: 1919, 1943, 2014, 2023 годов.

«Система ПВО сейчас интенсивно отработала над Луганском. 5-7 минут шла канонада над городом. По предварительным данным все летящие объекты сбили. Могут быть последствия от падения обломков. Власти ведут по домовой обход», — написал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

По данным изданий, в разных районах Луганска пропала мобильная связь. На опубликованных ЛИЦ кадрах виден большой гриб темного дыма, поднимающегося из-за деревьев.

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Фото:Александр Ратушняк / Reuters

В последние недели Луганск регулярно попадает под обстрелы: 7 мая удар нанесли по нефтебазе, 20 мая под обстрел попал поселок Юбилейный, пригород регионального центра, а спустя неделю прозвучала серия взрывов и начался пожар, на следующий день город был снова обстрелян.

В ночь на 4 июня местные жители снова сообщили о взрывах.

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