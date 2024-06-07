В Луганске прогремели взрывы и начался пожар
В Луганске прозвучала серия взрывов, сообщают ТАСС и «ЛуганскИнформЦентр».
Первое агентство сообщает о семи взрывах и возникшем после них пожаре. Очевидцы сообщают, что пожар начался в районе Острой могилы, слышны сирены пожарных машин, передает ЛИЦ.
Острая могила — возвышенность и мемориальный комплекс на юго-востоке Луганска. Памятник посвящен военнослужащим разных исторических периодов: 1919, 1943, 2014, 2023 годов.
«Система ПВО сейчас интенсивно отработала над Луганском. 5-7 минут шла канонада над городом. По предварительным данным все летящие объекты сбили. Могут быть последствия от падения обломков. Власти ведут по домовой обход», — написал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.
По данным изданий, в разных районах Луганска пропала мобильная связь. На опубликованных ЛИЦ кадрах виден большой гриб темного дыма, поднимающегося из-за деревьев.
В последние недели Луганск регулярно попадает под обстрелы: 7 мая удар нанесли по нефтебазе, 20 мая под обстрел попал поселок Юбилейный, пригород регионального центра, а спустя неделю прозвучала серия взрывов и начался пожар, на следующий день город был снова обстрелян.
В ночь на 4 июня местные жители снова сообщили о взрывах.
На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео
Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото
Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»
Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве
Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино
Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами
Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности
ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео
Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed
Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности