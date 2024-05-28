 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Луганске сообщили о повторной атаке

Посол МИД Мирошник сообщил о повторной атаке Луганска со стороны Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

Луганск подвергся повторной атаке со стороны Украины, жители сообщают о двух громких прилетах, сообщил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

«Не исключен повторный удар по месту где работают спасатели ликвидирующие последствия недавней ракетной атаки», — написал он.

Других подробностей дипломат не привел.

В Луганске прогремела серия взрывов и начался сильный пожар
Политика
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Накануне, около 21:05 мск 27 мая, в городе произошло несколько взрывов. В районе квартала Якира начался сильный пожар. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

Глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу кассетными боеприпасами.

Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране

В ЕС ввели новый режим санкций в отношении России

На Украине закроют театр из-за того, что почти всех актеров забрали по мобилизации

Эрдоган предложил разработать новую турецкую Конституцию.

В Мытищах на штрафстоянке сгорели девять автомобилей. Видео

Мирзиеев встретил Владимира Путина в президентском дворце в Ташкенте. Видео

МИД предложил исключить «Талибан» из списка террористов в России

Apple пояснила внезапное возникновение в iPhone ранее удаленных фото

Названы официальные цены на кроссовер XCite X-cross 7

Названы районы Москвы с наибольшим приростом цен на вторичное жилье

Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?
Теги
ЛНР Луганск Луганская область
Материалы по теме
В Луганске прогремела серия взрывов и начался сильный пожар
Политика
ВСУ нанесли удар по луганскому району Юбилейный
Политика
В Луганске потушили загоревшуюся после удара ВСУ нефтебазу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 96,3 (-0,79) Инвестиции, 27 мая, 16:36 Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 88,69 (-1,02) Инвестиции, 27 мая, 16:36
В Луганске сообщили о повторной атаке Политика, 03:33
В ЕС впервые обсудили санкции против Израиля из-за Рафаха Политика, 03:18
Зеленский посетит Бельгию и подпишет соглашение о безопасности Политика, 03:03
Орловский губернатор назвал неожиданным арест своего советника Политика, 02:43
Депутаты предложили штрафы за пропаганду наркотиков в искусстве Общество, 02:14
В Киеве заявили, что решения об отправке французских инструкторов еще нет Политика, 02:14
Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли на пять минут Политика, 02:11
Стоицизм: как быть эффективнее в изменчивом мире
Подробнее
Нетаньяху сообщил о «трагической ошибке» при ударе по Рафаху Политика, 02:03
Путин поздравил сотрудников и ветеранов погранслужбы с Днем пограничника Политика, 01:33
Криминальному авторитету Шишкану запросили пожизненный срок Общество, 01:24
Париж ответил на слова Сырского об отправке французов на Украину Политика, 01:15
В Адыгее трехлетний ребенок сгорел в машине Общество, 00:43
Главреда украинской «Экономической правды» отправили служить в ВСУ Политика, 00:37
В Иракском Курдистане предупредили об атаках исламистов в Европе Политика, 00:36