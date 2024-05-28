Посол МИД Мирошник сообщил о повторной атаке Луганска со стороны Украины

В Луганске сообщили о повторной атаке

Луганск подвергся повторной атаке со стороны Украины, жители сообщают о двух громких прилетах, сообщил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

«Не исключен повторный удар по месту где работают спасатели ликвидирующие последствия недавней ракетной атаки», — написал он.

Других подробностей дипломат не привел.

Накануне, около 21:05 мск 27 мая, в городе произошло несколько взрывов. В районе квартала Якира начался сильный пожар. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

Глава ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу кассетными боеприпасами.