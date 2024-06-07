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Военная операция на Украине ,  
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Польша подняла самолеты из-за активности российской авиации

Сюжет
Военная операция на Украине
Авиацию поднимали на фоне воздушной тревоги, которая ночью звучала на всей территории Украины. В Одессе и Хмельницкой области прогремели взрывы, в Киевской области работала ПВО, загорелся промышленный объект
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша и союзники ночью 7 июня поднимали в воздух авиацию в связи с «интенсивной деятельностью дальней авиации» России, сообщает в X оперативное командование вооруженных сил страны. К 7:00 мск самолеты вернули на землю.

Как и в прошлый раз, в ночь на 1 июня, Польша объяснила дежурство авиации воздушной атакой по территории Украины. Согласно мониторинговым пабликам, воздушная тревога минувшей ночью была объявлена во всех регионах страны, а воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ракет и беспилотников.

Власти Киевской области сообщили о пожаре на промышленном объекте
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Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о серии взрывов в городе, они также прогремели в Хмельницкой области, писало «Суспiльне». В Киевской области работала ПВО, глава обладминистрации Руслан Кравченко сообщил о пожаре на одном из промышленных объектов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

1 июня ведомство отчитывалось о групповом ударе оружием большой дальности воздушного и морского базирования по энергетическим объектам Украины в ответ на попытки «нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта». Эти объекты обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса, отметили в ведомстве.

В тот день власти Кировоградской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Львовской и Винницкой областей сообщали о повреждении объектов инфраструктуры. В ДТЭК и «Укргидроэнерго» заявили о серьезном ущербе оборудованию на двух ТЭС и ГЭС.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Польша Украина авиация Военная операция на Украине
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