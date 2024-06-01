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Военная операция на Украине ,  
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Польша поднимала самолеты из-за «интенсивной деятельности» авиации России

Сюжет
Военная операция на Украине
В командовании ВС Польши заявили, что обеспечивают безопасность своего воздушного пространства и следят за происходящим на Украине. Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктурных объектов в нескольких регионах
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

В ночь на 1 июня в воздушное пространство Польши была поднята военная авиация республики и союзников по НАТО в связи с «интенсивной деятельностью дальней авиации Российской Федерации», сообщает Оперативное командование польских Вооруженных сил в X.

Это было связано «с ударами по объектам, расположенным на территории Украины», уточняет ведомство. К утру «в связи со снижением уровня угрозы» самолеты вернулись на землю.

«Польская армия на постоянной основе следит за ситуацией на территории Украины и всегда готова обеспечить безопасность польского воздушного пространства», — добавили в командовании.

РБК направил запрос в Министерство обороны России.

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Фото:dsns_telegram / Telegram

До этого Польша поднимала в небо самолеты из-за «активности России» 26 мая. Российское военное ведомство не раз заявляло, что все полеты самолетов ВКС выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Минобороны России также подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ночью почти на всей территории Украины звучала воздушная тревога, в ряде городов были слышны взрывы. По словам министра энергетики Германа Галущенко, были атакованы энергетические объекты в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской областях. Также власти Украины сообщали об ударах по объектам в Винницкой, Львовской и подконтрольной Украине части Запорожской области. Энергетическая компания ДТЭК заявила о повреждении оборудования на двух ТЭС.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Маргарита Овсянникова
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