Власти Киевской области сообщили о пожаре на промышленном объекте
На одном из промышленных объектов в Киевской области произошел пожар после атаки, сообщил глава администрации региона Руслан Кравченко в Facebook (принадлежит Meta, которая была признана экстремистской и запрещена в России).
Он рассказал, что на фоне воздушной тревоги в области работали силы противовоздушной обороны. В результате пожара на промышленном объекте никто не пострадал, заявил Кравченко.
«Ликвидация последствий пожара продолжается. Все оперативные службы работают», — написал он.
В ночь на 7 июня воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал о взрывах. СМИ писали о серии взрывов в Староконстантинове Хмельницкой области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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