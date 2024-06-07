Власти Киевской области сообщили о пожаре на промышленном объекте

В Киевской области на фоне воздушной тревоги работали силы ПВО, произошел пожар на промышленном объекте, сообщил глава администрации региона Кравченко. По его данным, пострадавших нет

На одном из промышленных объектов в Киевской области произошел пожар после атаки, сообщил глава администрации региона Руслан Кравченко в Facebook (принадлежит Meta, которая была признана экстремистской и запрещена в России).

Он рассказал, что на фоне воздушной тревоги в области работали силы противовоздушной обороны. В результате пожара на промышленном объекте никто не пострадал, заявил Кравченко.

«Ликвидация последствий пожара продолжается. Все оперативные службы работают», — написал он.

В ночь на 7 июня воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал о взрывах. СМИ писали о серии взрывов в Староконстантинове Хмельницкой области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.