Польский военный погиб после ранения нелегальным мигрантом из Белоруссии

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Польский военный, которого на границе с Белоруссией ранил ножом нелегальный мигрант, скончался в больнице. Об этом сообщило объединенное командование вооруженных сил страны в Х.

«Несмотря на оказанную первую помощь и дальнейшие усилия врачей, спасти его жизнь не удалось», — говорится в публикации. GazetaPrawna пишет, что врачи проведут вскрытие 7 июня — от этого зависит ход расследования дела, которое уже передали в департамент по военным делам

Около 50 мигрантов 28 мая попытались незаконно перейти с территории Белоруссии в Польшу и напали на польских солдат с камнями и палками. Пограничная служба сообщила, что один из военных получил ранение ножом. TVP Info писало, что пострадавший щитом заблокировал дырку в заборе, которую сделал мигрант, а тот просунул руку через ограждение и нанес солдату удар ножом в область груди.

Польские пограничники регулярно подвергаются нападениям на границе с Белоруссией. Миграционный кризис на границе начался в августе 2021 года, после того как запретили полеты белорусской авиакомпании Belavia в страны Евросоюза. Летом следующего года польские власти возвели на границе пятиметровый забор с колючей проволокой в ответ на волну нелегальной миграции.