Польский военный погиб после ранения нелегальным мигрантом из Белоруссии
Польский военный, которого на границе с Белоруссией ранил ножом нелегальный мигрант, скончался в больнице. Об этом сообщило объединенное командование вооруженных сил страны в Х.
«Несмотря на оказанную первую помощь и дальнейшие усилия врачей, спасти его жизнь не удалось», — говорится в публикации. GazetaPrawna пишет, что врачи проведут вскрытие 7 июня — от этого зависит ход расследования дела, которое уже передали в департамент по военным делам
Около 50 мигрантов 28 мая попытались незаконно перейти с территории Белоруссии в Польшу и напали на польских солдат с камнями и палками. Пограничная служба сообщила, что один из военных получил ранение ножом. TVP Info писало, что пострадавший щитом заблокировал дырку в заборе, которую сделал мигрант, а тот просунул руку через ограждение и нанес солдату удар ножом в область груди.
АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra
Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца
В Таллине произошел сильный взрыв. Видео
В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео
Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»
На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина
Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ
Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности
На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург
В Подмосковье начался грибной сезон. Фото