 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Польский военный погиб после ранения нелегальным мигрантом из Белоруссии

Польский военный погиб после ранения нелегальным мигрантом из Белоруссии
Video

Польский военный, которого на границе с Белоруссией ранил ножом нелегальный мигрант, скончался в больнице. Об этом сообщило объединенное командование вооруженных сил страны в Х.

«Несмотря на оказанную первую помощь и дальнейшие усилия врачей, спасти его жизнь не удалось», — говорится в публикации. GazetaPrawna пишет, что врачи проведут вскрытие 7 июня — от этого зависит ход расследования дела, которое уже передали в департамент по военным делам

Около 50 мигрантов 28 мая попытались незаконно перейти с территории Белоруссии в Польшу и напали на польских солдат с камнями и палками. Пограничная служба сообщила, что один из военных получил ранение ножом. TVP Info писало, что пострадавший щитом заблокировал дырку в заборе, которую сделал мигрант, а тот просунул руку через ограждение и нанес солдату удар ножом в область груди.

Мигрант ранил ножом польского солдата на границе с Белоруссией. Видео
Общество
Польские пограничники регулярно подвергаются нападениям на границе с Белоруссией. Миграционный кризис на границе начался в августе 2021 года, после того как запретили полеты белорусской авиакомпании Belavia в страны Евросоюза. Летом следующего года польские власти возвели на границе пятиметровый забор с колючей проволокой в ответ на волну нелегальной миграции.

АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra

Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца

В Таллине произошел сильный взрыв. Видео

В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео

Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»

На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина

Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности

На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург

В Подмосковье начался грибной сезон. Фото

Теги
Польша Белоруссия мигранты
Материалы по теме
Дуда созвал Совбез Польши из-за задержания стрелявших в мигрантов военных
Политика
Интерпол отказался выдать ордер на арест сбежавшего из Польши судьи
Политика
Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией с 4 июня
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 96,57 (+0,13) Инвестиции, 17:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 88,76 (+0,02) Инвестиции, 17:32
Экс-член правления ITF фразой «еще не созрела» оценил поражение Андреевой Спорт, 21:48
Путин встретился с Додиком на ПМЭФ Политика, 21:47
Вице-президент ФТР назвал причину вылета Андреевой с «Ролан Гаррос» Спорт, 21:34
Пасечник сообщил о поимке исполнителей убийств двух луганских депутатов Политика, 21:31
Макрон объявил о передаче Украине истребителей и подготовке тысяч солдат Политика, 21:29
Мирра Андреева заработала на «Ролан Гаррос» более €650 тыс. призовых Спорт, 21:28
Генассамблея ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности Политика, 21:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Учебник для селлеров: как начать работу на маркетплейсе РБК И МТС Банк, 21:08
Байден заявил, что знает Путина уже «более 40 лет» Политика, 21:04
США ввели санкции против Грузии Политика, 20:53
В Кремле рассказали, что будут следить за ходом саммита по Украине Политика, 20:47
Производитель электроники IEK Group анонсировал планы по IPO в 2025 году Инвестиции, 20:45
В Екатеринбурге мужчины избили участника военной операции и его жену Общество, 20:45
Зампред комитета Госдумы назвал условия для принятия закона о майнинге Крипто, 20:41