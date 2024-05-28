На границе с Белоруссией мигрант ранил ножом польского военного
Нелегальный мигрант ранил ножом польского военнослужащего на границе с Белоруссией, сообщает Пограничная служба Польши.
По данным ведомства, около 50 мигрантов с камнями и палками напали на польских солдат на границе с Белоруссией. Одного из солдат ранили, ему оказали первую помощь, после чего доставили в больницу.
По данным TVP Info, военный защитным щитом заблокировал дырку в заборе, которую сделал мигрант, а тот просунул руку через забор и нанес солдату удар ножом в область груди.
За несколько часов до этого произошло нападение на польских пограничников: одного из них ударили бутылкой, а другого — самодельным копьем, добавили в погранслужбе.
Польские пограничники регулярно подвергаются нападениям на границе с Белоруссией. В частности, 1 мая служба зафиксировала 113 попыток нелегального проникновения в Польшу.
Миграционный кризис на границе с Польшей возник в августе 2021 года, после того как запретили полеты белорусской авиакомпании Belavia в страны Евросоюза. Тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет больше помогать в осуществлении контроля за незаконной миграцией.
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