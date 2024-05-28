 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

На границе с Белоруссией мигрант ранил ножом польского военного

На границе с Белоруссией мигрант ранил ножом польского военного
Video

Нелегальный мигрант ранил ножом польского военнослужащего на границе с Белоруссией, сообщает Пограничная служба Польши.

По данным ведомства, около 50 мигрантов с камнями и палками напали на польских солдат на границе с Белоруссией. Одного из солдат ранили, ему оказали первую помощь, после чего доставили в больницу.

По данным TVP Info, военный защитным щитом заблокировал дырку в заборе, которую сделал мигрант, а тот просунул руку через забор и нанес солдату удар ножом в область груди.

За несколько часов до этого произошло нападение на польских пограничников: одного из них ударили бутылкой, а другого — самодельным копьем, добавили в погранслужбе.

Польша выделит почти $400 млн на «непроходимый» барьер с Белоруссией
Политика
Фото:Irek Dorozanski / Polish Ministry of National Defence . Getty Images

Польские пограничники регулярно подвергаются нападениям на границе с Белоруссией. В частности, 1 мая служба зафиксировала 113 попыток нелегального проникновения в Польшу.

Миграционный кризис на границе с Польшей возник в августе 2021 года, после того как запретили полеты белорусской авиакомпании Belavia в страны Евросоюза. Тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет больше помогать в осуществлении контроля за незаконной миграцией.

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

Какие страны лучше всего дают россиянам шенген, и где больше шансов получить отказ. Инфографика

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах
Теги
Польша Белоруссия нападения нелегальная миграция
Материалы по теме
В ФСБ заявили, что Финляндия сама спровоцировала миграционный кризис
Политика
Глава МИД Польши назвал миграционный кризис нападением на Евросоюз
Политика
Против главы тульской миграционной службы МВД завели уголовное дело
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 96,24 (-0,07) Инвестиции, 16:32 Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 88,44 (-0,25) Инвестиции, 16:32
Аналитики ЦБ оценили влияние проблем с платежами на рубль Финансы, 19:04
На Украине заявили, что все ТЭС в стране разрушены или повреждены Политика, 18:56
Новак поручил не допустить серый экспорт нефтепродуктов Экономика, 18:51
Хуснуллин призвал пересмотреть подход к выдаче бесплатного жилья Недвижимость, 18:47
Расписание трансляций Евро-2024 на «Матч ТВ» и Okko Спорт, 18:42
Соболенко разгромила сестру Мирры Андреевой на старте «Ролан Гаррос» Спорт, 18:36
Как менялась Госавтоинспекция. Фотогалерея Политика, 18:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эксперты оценили идею вернуть ГИБДД название ГАИ Общество, 18:21
Мигрант ранил ножом польского солдата на границе с Белоруссией. Видео Общество, 18:15
Альфа-Инвестиции собрали более ₽750 млн на pre-IPO компании «Бери заряд» Пресс-релиз, 18:15
Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах Политика, 18:10
РКН сообщил, что не получал от СДЭК сведений об утечках данных клиентов Бизнес, 18:10
Путин заявил о необходимости выстраивать отношения с афганскими талибами Политика, 18:05
На границе с Белоруссией мигрант ранил ножом польского военного Политика, 18:00