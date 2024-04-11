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Политика ,  
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Польша решила привлечь ЕС к охране ее границ с Белоруссией

Премьер Туск: Польша призовет ЕС к защите границ от мигрантов из Белоруссии
Премьер Польши обвинил Минск в использовании миграции в политических целях и пообещал привлечь ЕС к защите границ. Накануне более 200 человек попытались незаконно пересечь границу в районе Беловежской пущи, пишет Gazeta.
Фото: Irek Dorozanski / Polish Ministry of National Defence / Getty Images
Фото: Irek Dorozanski / Polish Ministry of National Defence / Getty Images

Варшава намерена обратиться за помощью в ЕС для защиты границ от нелегальных мигрантов из Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его словам приводит Wprost.

«У нас все больше и больше сигналов о том, что режим [президента Белоруссии Александра Лукашенко] хочет снова использовать вопросы миграции и оказать давление на нашу восточную границу», — сказал он. По словам Туска, эта практика используется «в политических целях, для дезинтеграции, дестабилизации, а также собственного псевдогосударственного бизнеса».

«Я разъясню и призову всех наших европейских партнеров относиться к нелегальной миграции как к реальному приоритету», — заявил он. Премьер Польши сообщил об ожидании признания необходимости защиты территории и границы республики «европейским приоритетом». «Убежден, что мы придем к общей точке зрения», — заключил он.

Накануне Gazeta со ссылкой на польских пограничников сообщила о попытке более 200 мигрантов незаконно пересечь границу в районе Беловежской пущи, им не удалось это сделать. С начала 2024 года в Варшаве зафиксировали более 4,5 тыс. подобных инцидентов. В марте министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш анонсировал усиление «присутствия армии» в восточных регионах из-за ситуации на границе с Белоруссией.

В Варшаве рассказали, как мигранты обманывают «глупую» Европу
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Фото: Omar Marques / Getty Images
После запрета на полеты авиакомпании Belavia в ЕС в августе 2021 года разразился миграционный кризис на границе с Польшей, Латвией и Литвой. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск перестанет помогать в осуществлении контроля за незаконной миграцией. В ЕС считают организаторами наплыва мигрантов белорусские власти, в республике эти обвинения отрицают.

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Теги
Юлия Овчинникова
Польша Белоруссия ЕС Дональд Туск нелегальные мигранты
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