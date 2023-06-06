Власти назвали разрушение плотины ГЭС следствием удара украинской «Ольхи»

Обрушение плотины Каховской ГЭС произошло в результате ночного удара украинских сил, предположительно, из РСЗО «Ольха», заявили в херсонской администрации

Новая Каховка. Последствия разрушения задвижек на Каховской ГЭС (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Разрушение плотины Каховской ГЭС стало последствием ночного удара украинской стороны, предположительно, из реактивной системы залпового огня «Ольха», заявили в администрации Херсонской области.

«В результате обстрела получили частичные разрушения конструкции ГЭС, что привело в последующем к разрушению трех ее пролетов под давлением воды», — говорится в публикации в телеграм-канале.

По данным администрации Новой Каховки, за ночь из «Ольхи» по городу выпустили два снаряда.

«Ольха» — украинский ракетный комплекс, разработанный на основе советской РСЗО «Смерч». Его разработка началась в 2016 году и была завершена в мае 2018 года. В том же году ВСУ приняли комплекс на вооружение. Технические характеристики комплекса не раскрывались, однако, по данным из открытых источников, дальность полета ракет для «Ольхи» колеблется в диапазоне от 70 до 120 км. Украинский военный эксперт Олег Жданов осенью прошлого года рассказывал, что у конструкторского бюро «Луч» есть наработки для увеличения дальности полета снаряда до 180 и 200 км.

Утром 6 июня произошло обрушение плотины Каховской ГЭС. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что разрушились задвижки, в результате начался неконтролируемый сброс воды. К 10:00 были разрушены 14 из 28 пролетов станции, и обрушение продолжалось, сообщили ТАСС в экстренных службах Херсонской области.

Командование подразделения украинской армии «Юг» заявляло, что плотина станции была подорвана. Леонтьев эту информацию опроверг и заявил, что разрушение произошло в результате «последовательных ударов по ГЭС» со стороны украинских сил в течение «длительного периода времени».

На правом берегу Днепра, который находится под контролем Киева, объявили эвакуацию ряда населенных пунктов. Российские власти начали эвакуацию жителей порядка 300 домов в зоне подтопления на контролируемом Россией левом берегу. Глава областного правительства Андрей Алексеенко говорил, что в зону затопления могут попасть 14 населенных пунктов, где проживают около 22 тыс. человек.

Леонтьев заявил, что уровень воды в Днепре поднялся уже на 10 м. По его словам, эвакуируются населенные пункты Корсунка и Днепряны.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Станция расположена в 5 км от Новой Каховки. 7 мая на ГЭС начали контролируемый сброс воды, чтобы избежать прорыва дамбы.