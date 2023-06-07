Небензя назвал подрыв плотины Каховской ГЭС «немыслимым преступлением»

Постпред в ООН Небензя: ВСУ подорвали Каховскую ГЭС для перегруппировки своих силы

Дипломат считает, что Киев пытался этим отвлечь внимание от перегруппировки своих войск и нанести ущерб населению. Власти Украины обвинили в произошедшем Россию

ВСУ подорвали плотину Каховской ГЭС, чтобы отвлечь внимание от перегруппировки войск и нанести ущерб жителям прилегающих к ГЭС районов. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя. Подрыв он назвал «немыслимым преступлением».

По словам Небензя, ответственность за подрыв ГЭС несут власти Украины и страны Запада, поставляющие Киеву оружие.

Как заявил дипломат, диверсия преследовала две цели: привлечь максимальное внимание для перегруппировки подразделений ВСУ, а также причинения максимального гуманитарного ущерба населению прилегающих к ГЭС районов.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня, начался массовый сброс воды. Под угрозой затопления оказались прибрежные населенные пункты как на правом берегу Днепра, который контролирует Украина, так и на левом, контролируемом Москвой. Жителей начали эвакуировать.

Украина и западные страны обвинили в подрыве Москву. Российские власти отвергли обвинения и назвали произошедшее «преднамеренной диверсией», связав ее с «неудачным наступлением» ВСУ. Заседание Совбеза ООН созвано по требованию и Москвы, и Киева.