Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 86,95 (-0,08) Инвестиции, 06 июн, 16:11 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 81,25 (-0,08) Инвестиции, 06 июн, 16:11
Названы самые популярные автомобили в России. Сколько они стоят Авто, 00:20
Аммиакопровод в Херсонской области второй день подряд попал под обстрел Политика, 00:13
Спрос на летнюю аренду жилья в Крыму упал до 1%, в Сочи — рекордно вырос Недвижимость, 00:05
Небензя назвал подрыв плотины Каховской ГЭС «немыслимым преступлением» Политика, 00:05
ЦБ выявил рост фирм-однодневок после запуска антиотмывочного «светофора» Финансы, 00:00
На 102 году жизни умерла художница и любовница Пикассо Франсуаза Жило Общество, 06 июн, 23:39
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 06 июн, 23:30
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Минздрав назвал число жертв отравления сидром в России Общество, 06 июн, 23:18
Очевидцы рассказали о затоплении территорий на левом берегу Днепра Общество, 06 июн, 23:13
Херсонские власти сообщили об ухудшении ситуации после прорыва ГЭС Политика, 06 июн, 23:04
Мосгорсуд отправил устроившего стрельбу в МФЦ на принудительное лечение Общество, 06 июн, 22:33
В Новой Каховке заявили о риске заражения воды из-за затопления кладбища Политика, 06 июн, 22:22
Парки, воздух и экология: почему выбирают квартиры на западе Москвы РБК и ПИК, 06 июн, 22:10
Журналисты сообщили о повреждениях на плотине Каховской ГЭС до разрушения Политика, 06 июн, 21:58
Военная операция на Украине ,  
0 

Небензя назвал подрыв плотины Каховской ГЭС «немыслимым преступлением»

Постпред в ООН Небензя: ВСУ подорвали Каховскую ГЭС для перегруппировки своих силы
Дипломат считает, что Киев пытался этим отвлечь внимание от перегруппировки своих войск и нанести ущерб населению. Власти Украины обвинили в произошедшем Россию

ВСУ подорвали плотину Каховской ГЭС, чтобы отвлечь внимание от перегруппировки войск и нанести ущерб жителям прилегающих к ГЭС районов. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя. Подрыв он назвал «немыслимым преступлением».

По словам Небензя, ответственность за подрыв ГЭС несут власти Украины и страны Запада, поставляющие Киеву оружие.

Как заявил дипломат, диверсия преследовала две цели: привлечь максимальное внимание для перегруппировки подразделений ВСУ, а также причинения максимального гуманитарного ущерба населению прилегающих к ГЭС районов.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня, начался массовый сброс воды. Под угрозой затопления оказались прибрежные населенные пункты как на правом берегу Днепра, который контролирует Украина, так и на левом, контролируемом Москвой. Жителей начали эвакуировать.

Украина и западные страны обвинили в подрыве Москву. Российские власти отвергли обвинения и назвали произошедшее «преднамеренной диверсией», связав ее с «неудачным наступлением» ВСУ. Заседание Совбеза ООН созвано по требованию и Москвы, и Киева.

Авторы
Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Каховская ГЭС Совбез ООН Василий Небензя Украина Военная операция на Украине ВСУ гуманитарная ситуация
Материалы по теме
В Новой Каховке заявили о риске заражения воды из-за затопления кладбища
Политика
Журналисты сообщили о повреждениях на плотине Каховской ГЭС до разрушения
Политика
В Белом доме отказались назвать виновных в разрушении Каховской ГЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter