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Вучич выразил готовность нарастить сотрудничество с армией США

Президент Сербии Вучич выразил готовность нарастить сотрудничество с армией США
В недавний конфликт между сербами и полицией на севере Косово вмешалась миссия под руководством НАТО. Североатлантический альянс в итоге поддержал позицию Сербии в обострении между Белградом и Приштиной
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Сербия готова, сохраняя военный нейтралитет, улучшить партнерское сотрудничество с армией США для поддержания мира в балканском регионе и за его пределами. Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил на встрече с главой Бюро нацгвардии США Даниелом Хокансоном, пишет Danas со ссылкой на аппарат президента.

Сербский президент поблагодарил Вашингтон за участие в снижении недавней напряженности в отношения с Косово, а Хокансон в ответ выразил признательность Вучичу за его лидерство «в сложной ситуации, без которой мир и стабильность в регионе были бы поставлены под угрозу».

В мае в нескольких муниципалитетах на севере Косово, где преимущественно живут сербы, начались протесты против назначения албанцев мэрами четырех городов. Их избрали на выборах, но сербские общины бойкотировали голосование.

Протестующие собрались у администраций и попытались заблокировать их. В ситуацию вмешалась косовская полиция, начались столкновения, в отношении протестующих применили в том числе слезоточивый газ.

На фоне обострения обстановки Вучич сообщил об отправке сербских войск к границе. В конфликт между сербами и полицией в Косово вмешалась специальная миссия под руководством НАТО (KFOR, Kosovo Force). Белград заявил, что KFOR не смог защитить вышедших проявить недовольство сербов, но в то же время обвинил во всем происходившем Приштину, которая, по его мнению, хочет столкнуть Сербию и НАТО.

В конфликте на севере Косово KFOR в итоге встала на сторону Сербии. Командующий миссией Анджело Микеле Ристучча заявил, что косовский премьер Альбин Курти при назначении албанцев мэрами не посоветовался с международным сообществом.

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Как пишет Financial Times, Европейский союз настоял, чтобы Косово провело повторное голосование с участием сербов и проявило уважение к его результату. Вучич сказал, что решить конфликт невозможно без выполнения требования сербской общины, в том числе о выводе хорошо вооруженных албанских полицией подразделений.

Издание называет решающим сдвигом в ситуации на севере Косово, где США, НАТО и ЕС поддержали позицию Белграда, тот факт, что Сербия не планирует препятствовать продаже своих боеприпасов посредникам, через которых оно может попасть на Украину.

«Возможно ли, что это происходит? Я не сомневаюсь, что это может произойти», — сказал Вучич в интервью FT. «Какая альтернатива для нас? Не производить? Не продавать?» — отметил он.

На вопрос, является ли эта позиция сознательным шагом для того, чтобы получить одобрение западных стран, сербский лидер ответил, что Белград стремится действовать «нейтрально». «Но я не дурак. Я знаю, что часть оружия может оказаться на Украине», — сказал он.

Власти Сербии неоднократно заявляли о давлении со стороны западных стран, в том числе по вопросу о присоединении Белграда к санкциями против России. Евросоюз указывал, что стремящаяся вступить в ЕС Сербия (официальный кандидат с 2012 года) должна согласовывать свою внешнюю политику с Брюсселем.

Вучич допускал, что в какой-то момент Сербии придется ввести санкции против России из-за внешнего давления. В Кремле заявляли, что ценят позицию Белграда, который до сих пор не присоединился к ограничительным мерам.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Сербия США Александр Вучич
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