Почему миссии НАТО пришлось вмешаться в противостояние в Косово

Военные миссии НАТО в Косово заблокировали подходы к зданиям администраций трех муниципалитетов. Утром здесь собрались сербы, потребовавшие отставки избранных мэров. Чем вызвано очередное обострение — разбирался РБК

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Почему силам НАТО пришлось вмешаться

В понедельник, 29 мая, военнослужащие миссии Североатлантического альянса KFOR (Kosovo Force) разместились вокруг зданий муниципалитетов в трех северных населенных пунктах в Косово, а также на мосту через реку Ибар в городке Северна-Митровица. В Звечане, Лепосавиче и Зубин-Потоке они сформировали зоны безопасности вокруг зданий. Вмешательство миссии потребовалось, после того как сербы, населяющие эти северные города региона, каждый с населением чуть меньше 20 тыс. человек, собрались около зданий, а в Зубин-Потоке попытались войти внутрь.

Лидер представляющей права сербского меньшинства косовской партии «Сербский список» Горан Ракич заявил, что люди, собравшиеся утром перед муниципалитетом Звечан, выдвинули два требования: уход «незаконных» мэров и вывод косовского спецназа из региона.

Во второй половине дня в Звечане силы KFOR применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщила сербская газета «Вечерне новости». До этого офицер миссии вел переговоры с представителями сербов и требовал, чтобы протестующие освободили окруженных спецназовцев косовской полиции, которых заблокировали в трех бронированных машинах на целый день, сообщило издание Alo.

Косово объявило независимость от Сербии в 2008 году. 90% жителей из 1,8 млн — этнические албанцы, большинство из которых исповедуют ислам. В северных районах Косово живут преимущественно сербы, их около 50 тыс. человек, большинство — христиане. Независимость Косово признали более 100 стран ООН, включая большинство стран Европейского союза и США. Россия, как и Сербия, независимость края не признает. Миссия KFOR действует в Косово с 1999 года, в ней около 3800 военных.

Протесты, переросшие в столкновения с косовской полицией, использовавшей слезоточивый газ и светошумовые гранаты, начались в пятницу, когда избранные мэрами албанцы при поддержке полиции и спецназа прошли в здания муниципалитетов и приступили к работе. В ответ президент Сербии Александр Вучич отдал приказ армии развернуться у границы с Косово. Вучич не первый раз делает это: в августе 2022 года сербская армия также была приведена в повышенную боевую готовность, но в итоге никаких действий не предпринимала.

Почему сербы против новых мэров

В ноябре прошлого года мэры всех упоминавшихся населенных пунктов, представляющие партию «Сербский список», ушли в отставку в знак протеста против решения центральных властей Косово о замене сербских автомобильных номеров на национальные. Долгие годы в регионе сербы ездили на автомобилях, получивших регистрацию в Сербии. 31 октября 2022 года правительство Косово, которое возглавляет премьер-министр Альбин Курти, выпустило директиву, согласно которой власти c апреля 2023 смогут не только штрафовать, но и изымать автомобили с некосовскими номерными знаками. Попытки перевести жителей на единые номера власти Косово предпринимали не раз, призывы западных посредников в очередной раз отложить эту меру они проигнорировали. В знак протеста представители сербского меньшинства вышли из косовского парламента, уволились из полиции и судебных органов.

После ухода четырех мэров предполагалось провести новые выборы 18 декабря, но затем голосование было перенесено на 23 апреля из-за начавшихся протестов. «Сербский список» и другие партии, представляющие интересы сербов, как и местные сербские избиратели, выборы все равно бойкотировали. В результате в них приняли участие 1,5 тыс. из 45 тыс. избирателей, во всех четырех муниципалитетах мэрами были избраны представители албанского сообщества.

То, что проведенные таким образом выборы могут спровоцировать напряженность, указывали многие эксперты и официальные лица. «Потенциально они могут привести к эскалации и подорвать исполнение соглашения», — предупредил 2 мая верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. «Когда косовские сербы заявили, что не выйдут на выборы ни в том, ни в другом качестве, ситуация с эскалацией была более чем просчитываема. Понятно, что она должна была случиться и случилась, когда избранные албанские лица и косовский спецназ начали занимать муниципалитеты. Вопрос — была ли она спровоцирована Белградом? Скорее, нет, чем да», — прокомментировала РБК профессор НИУ ВШЭ и руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

«Причиной конкретного обострения могло стать сложное положение Курти, наслаивающееся на его несдержанность. Он является радикальным националистическим политиком, которому постоянно нужно доказывать своим избирателям, что он действует в этом направлении. Полный контроль над Косово — его заветная идея. В данном случае таким поводом мог стать тот факт, что, по некоторой информации, значительная часть мужского населения с севера Косово уехала в Белград на митинг в поддержку Александра Вучича, что облегчило задачу проведения демонстративной акции, которая привела к беспорядкам», — пояснил РБК старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Пивоваренко.

Кого поддержали посредники и союзники

Западные союзники Косово осудили действия Приштины. «Приштина должна разрядить ситуацию и не предпринимать никаких односторонних дестабилизирующих мер», — написал генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 мая. С таким же призывом к косовской столице дважды (26 и 28 мая) обратились посольства Франции, Германии, Италии, Великобритании, США и Европейского союза в Косово. В их заявлениях сказано, что они осуждают решения властей Косово «силой проникнуть в муниципальные здания на севере Косово, несмотря на наши неоднократные призывы к сдержанности». Пятерка стран и ЕС ожидают, что власти не будут предпринимать новых мер для принудительного доступа к муниципальным зданиям в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане. «Избранные мэры также должны проявлять сдержанность и предпринимать немедленные действия, чтобы продемонстрировать свою приверженность и ответственность представлять и служить всем членам своих сообществ», — говорится в заявлениях.

«Зреет большой взрыв в центре Европы. В том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществило агрессию против Югославии в нарушение всех мыслимых принципов Хельсинкского заключительного акта и документов ОБСЕ», — прокомментировал события 29 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, сербский народ и сербы «отстаивают свои права на севере автономного края Косово» (цитата по «Интерфаксу»).

Как происходящее связано с урегулированием

Приштина и Белград уже долгое время ведут переговоры об урегулировании ситуации, хотя в последние месяцы они не приносят результатов.

В феврале Вучич и Курти согласились с предложенным Евросоюзом соглашением о нормализации отношений, но не подписали его. Документ предусматривал взаимное признание паспортов, отказ Сербии от представительства Косова на мировой арене, обмен дипмиссиями, а также юридические обязательства работать над «всеобъемлющей нормализацией отношений». Сторонам нужно было согласовать план действий по его выполнению, для чего была организована встреча в Северной Македонии. Но на этой встрече Вучич отказался поставить свою подпись под планом.

Постоянным требованием сербской стороны является организация Сообщества сербских общин с правами автономиив крае Белград добивается, чтобы северная автономия была расширена и официально оформлена, но Косово медлит, напоминают аналитики International Crisis Group (Международная кризисная группа). В 2013 и 2015 годах Приштина согласилась сформировать «ассоциацию/сообщество» сербских муниципалитетов на севере. Неудобный гибридный термин отражает неразрешенный спор между сторонами о том, что они согласились создать, и символизирует степень разногласий между сторонами, поясняют эксперты. Сербия настаивает, чтобы это образование обладало исполнительной властью и представляло собой отдельный уровень управления между центральными и местными властями, но косовары — как правительство, так и оппозиция — опасаются, что такая договоренность откроет двери либо для отделения северных муниципалитетов, либо для внутренних расколов.

Как может развиваться ситуация

Как указывает International Crisis Group, «Сербский список» полностью подконтролен Сербской прогрессивной партии, правящей в Сербии (президент Вучич возглавлял ее до 27 мая). Энтина уточняет, что косовские сербы не всегда действуют по указке из Белграда. «Понятно, что определенный уровень согласования действий между косовскими сербами и Белградом в большинстве случаев присутствует. Что произошло прошлой осенью — большой вопрос. С точки зрения Белграда и действующего руководства, то, что сербы покинули муниципальные институты власти, не выглядело логичным. Вучич и его команда заявляют о готовности диалога с Приштиной, ведут его и идут на компромиссы», — пояснила эксперт.

«Сегодняшняя ситуация с точки зрения эскалации напряженности может трактоваться по-разному, но она абсолютно не выгодна Белграду. Конечно, оппозиционные силы говорят, что она выгодна на фоне сложной внутриполитической ситуации, так как позволяет переключить внимание с одной ситуации на другую, но я убеждена, что это не так», — отметила Энтина. По ее словам, итогом нынешней ситуации станет то, что «Белград рано или поздно будет вынужден вооруженным образом отреагировать»: «Это приведет к трагическим последствиям как для руководства в Белграде, так и для самих сербов. Ничего другого, кроме как подавления этой акции силами НАТО с последующим включением Приштины в состав членов альянса, не видно».