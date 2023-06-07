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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Британская разведка изучит обстоятельства разрушения Каховской ГЭС

Риши Сунак: разведка Великобритании изучает обстоятельства разрушения на Каховской ГЭС
Премьер Британии Риши Сунак заявил, что делать выводы об обстоятельствах разрушения Каховской ГЭС еще рано, разведслужбы страны и военные собирают данные о произошедшем. В Белом доме США также не стали называть виновных
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Daniel Leal / Reuters)

Разведслужбы и военные Великобритании изучают обстоятельства разрушения Каховской ГЭС утром 6 июня, и сейчас делать какие-либо выводы еще рано, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак. Его слова приводит The Guardian.

Если выяснится, что плотину разрушили намеренно, это станет самой крупной атакой на гражданскую инфраструктуру с начала ввода российских войск на Украину, заявил Сунак. «Но пока слишком рано что-либо утверждать», — добавил он.

По словам Сунака, первоочередная задача сейчас — справиться с последствиями катастрофы, которая привела к затоплению населенных пунктов и поставила под угрозу снабжение питьевой водой.

Глава британского МИДа Джеймс Клеверли ранее высказался в похожем ключе, сказав, что еще рано давать оценку ситуации вокруг разрушения Каховской ГЭС, но оно «произошло из-за начала Россией военных действий». В Белом доме США заявили, что пока не могут назвать виновных. По данным CNN, разведслужбы других западных стран выясняют, кто несет ответственность за произошедшее, но «власти склоняются к тому, что виновата Россия».

Российские власти винят в произошедшем украинскую сторону. В администрации Херсонской области заявили, что разрушение плотины стало последствием ночного удара ВСУ, предположительно, из реактивной системы залпового огня «Ольха». В Кремле связали произошедшее с «неудачным наступлением» ВСУ. Украинская сторона назвала разрушение ГЭС терактом и обвинила Россию. По словам президента Владимира Зеленского, конструкции станции были «подорваны изнутри».

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал разрушение плотины Каховской ГЭС «монументальной гуманитарной, экономической и экологической катастрофой». По его словам, по меньшей мере 16 тыс. человек уже потеряли свои дома; ООН и партнеры пообещали оказать помощь жителям пострадавших районов, предоставив питьевую воду и лекарства.

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